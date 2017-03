RCK # USMA : Le ministère des sports et le RCK déplorent les incidents

0 PARTAGES Partager S'inscrire à notre newsletter Email :

Des échauffourées ont émaillé la rencontre entre le Rail Club du Kadiogo (RCK) et l’Union sportive de la Médina (USMA) le samedi 18 mars 2017 au Stade du 4-Août de Ouagadougou. Le ministère des sports et des loisirs et le Rail Club du Kadiogo (RCK) ont publié des communiqués dans lesquels ils déplorent les empoignades à la fin du match.

Hormis les matchs du championnat, il y a longtemps (et ce serait même la première fois), que des échauffourées ont lieu au Stade du 4-Août de Ouagadougou. Cette situation est due aux nombreuses frustrations des Burkinabè, à chaque fois qu’ils ont dû jouer contre l’équipe d’Algérie. Mais pour atténuer la situation, le ministère des sports et des loisirs dans un communiqué déplore ce qui est arrivée lors du match de 16e de finales de la Ligue africaine des champions entre le RCK et l’USMA.

« Si nous exprimons notre déception suite à cette élimination, nous déplorons tout autant les échauffourées qui ont émaillé la fin du match. Nous condamnons ces actes de violences avec la dernière énergie car- c’est connu- le RCK a toujours été un club où le fair-play est une culture », souligne le communiqué du RCK signé de son président du comité exécutif Hamadé Ouédraogo. Le RCK salue la mobilisation du public burkinabè et comprend sa frustration.

Pour le ministère des sports et des loisirs, « ces actes de violences, indignes de notre peuple épris de paix, de sportivité et de tolérance, ne sauraient être justifiés ». C’est pourquoi, le ministre des sports et des loisirs Taïrou Bangré « appelle le public au calme et à la retenue pour qu’à l’avenir de tels actes ne se reproduisent plus ».

Le ministère des sports et des loisirs présente ses regrets et sa solidarité à l’équipe de l’USMA. Il assure au peuple algérien l’amitié et la fraternité du peuple burkinabè, termine le communiqué.

Boukari OUEDRAOGO

