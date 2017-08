La FBF dévoile le nouveau maillot Tovio des Etalons

661 PARTAGES Partager Twitter

Les Étalons du Burkina vont porter un nouveau maillot à partir de la double confrontation contre le Sénégal les 2 et 5 septembre 2017 à Ouagadougou. C’est désormais la marque Tovio, un équipementier burkinabè qui va habiller toutes les catégories de la sélection nationale.

Fini la marque Kappa. Place désormais à Tovio. C’est le choix de la Fédération burkinabè de football (FBF) qui a présenté le nouveaumaillot des Étalons du Burkina ce samedi 26 août 2017 au cours d’une conférence de presse. La FBF a donc fait le choix d’un équipementier local. Selon le nouvel équipementier des Étalons, les différents maillots ont été conçus et adaptés en fonction du climat du Burkina.

C’est d’ailleurs pourquoi, la marque Tovio et la FBF ont prévu les équipements en cas de chaleur, de pluie, de froid etc. Cette fois, la marque Tovio a aussi conçu un maillot spécialement dédié aux supporters des Étalons. L’équipementier met à la disposition de la sélection, des maillots d’entraînement, de jogging, etc.



« Les négociations ont démarré il y a très longtemps. Mais il fallait beaucoup de patience. Nous avons demandé que Tovio qui est une entreprise installée au Burkina, qui paye des impôts au Burkina, qui emploie du personnel burkinabè de nous assurer sur la qualité », informe Sita Sangaré qui insiste sur le fait que c’est ce maillot qui sera utilisé pour la première fois à Dakar lors du match contre le Sénégal. Le maillot domicile sera le blanc tandis que celui extérieur est le vert. Les Étalons ont un troisième choix qui est le rouge.



« L’accent n’a pas été mis particulièrement sur le côté financier mais il y a des retombées. Si les Étalons sont qualifiés pour la CAN et la Coupe du Monde, il y a quelque chose qui sera reversé à la FBF », assure Sita Sangaré.

« C’est le savoir-faire burkinabè, c’est une marque africaine et c’est le savoir-faire africain qui est valorisé», a précisé le Président directeur général Tovio de Thomas Vio. Selon lui, c’est dans la volonté d’être une solution pour la fédération et pouvoir tenir les engagements contractuels. Le partenariat entre les deux structures s’élève à « environ 200 millions de francs CFA« .



Tovio habille déjà des équipes de football au Maroc, au Niger et en Côte d’Ivoire.

Boukari OUEDRAOGO

Burkina24