Kofi Annan est décédé ce samedi 18 août 2018 à l’âge de 80 ans. Né le 8 avril 1938 à Kumasi au Ghana, son pays, il fut révélé à la communaité internationale à partir de 1997, date à laquele il a assumé les fonctions de secrétaire général des Nations unies jusqu’en 2006. Il a reçu en 2001 le prestigieux prix Nobel de la paix.

Kofi Anan présidait l’organisation Non Gouvernementale, Africa Progress Panel.

J'ai appris avec tristesse le décès survenu ce matin de l'ancien Sécrétaire Général de l'ONU et Prix Nobel de la paix 2001, Kofi Annan.

A sa famille, ses proches, au Peuple Ghanéen et à mon homologue @NAkufoAddo, je présente mes sincères condoléances et exprime ma compassion. RK

— Roch M. C. KABORE (@rochkaborepf) August 18, 2018