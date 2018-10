Koudougou : L’ONEA inaugure sa nouvelle agence

34 PARTAGES Partager Twitter

L’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) a organisé ce mardi 30 octobre 2018 l’inauguration de sa nouvelle agence dans le quartier Burkina à Koudougou et a remis du matériel à six villes dans le cadre du Projet d’assainissement autonome en milieu urbain (PAAMU). A travers cette cérémonie, l’ONEA entend marquer son orientation clientèle et son engagement à accompagner les communes de Koudougou, Banfora, Boulsa, Fada N’Gourma, Titao et Ouahigouya dans l’amélioration de l’accès aux services d’assainissement en milieu urbain.

Le Directeur général de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA), Frédéric François Kaboré, a fait savoir que son institution s’est engagée depuis 2004 dans une démarche qualité qui consiste à l’amélioration des services rendus aux clients.

« Notre ambition, c’est d’utiliser les technologies nouvelles pour satisfaire nos clients et améliorer les prestations que nous offrons. Nous pensons que nous devons travailler à améliorer le cadre de vie de nos agents », a-t-il précisé concernant la construction de la nouvelle agence à Koudougou.

D’un coût initial estimé à environ 300 millions de F CFA, l’agence ONEA de Koudougou, va offrir au personnel un cadre de travail adapté et convivial. L’infrastructure comporte six guichets de paiement des factures et un hall pouvant accueillir 100 personnes à la fois.

Toujours pour accroître la satisfaction des clients, l’ONEA projette installer prochainement une direction régionale à Koudougou, à Ouahigouya et à Kaya. Frédéric François Kaboré a laissé entendre que ce changement organisationnel vise à renforcer la proximité avec les clients afin de prendre en charge les préoccupations spécifiques et accroître les capacités d’interventions dans les régions.

En marge de cette inauguration ce mardi 30 octobre 2018 à Koudougou, l’ONEA a procédé à la remise de matériel à six communes dans le cadre du projet d’assainissement autonome en milieu urbain (PAAMU). Il s’agit de matériels bureautiques et logistiques pour renforcer les services d’assainissement communaux.

Basile Ouédraogo, Maire de la commune de Ouahigouya et représentant les maires bénéficiaires a salué l’initiative. «Cette remise de matériel constituée d’équipements informatiques et de motocyclettes, ainsi que l’accompagnement technique à nos communes permettront sans doute d’améliorer l’accès à l’assainissement dans nos villes. Ce matériel va permettre d’asseoir de façon pérenne des services d’assainissement qui vont prendre en charge les problèmes d’hygiène et d’assainissement afin d’améliorer le cadre de vie de nos populations », a-t-il signifié.

Irène Coulibaly, gouverneure de la Région du Centre Ouest, représentant le ministre de l’eau et de l’assainissement a rappelé que le PAAMU vise à l’amélioration de la santé, de l’hygiène et l’environnement de vie dans les villes de de Koudougou, Banfora, Boulsa, Fada N’Gourma, Titao et Ouahigouya par la mise en œuvre de leurs Plans stratégiques d’assainissement (PSA) sur une période de trois ans avec la réalisation de 8 000 nouveaux ouvrages d’assainissement autonome soit 5 600 latrines et 2 400 puisards. Le montant global étant estimé à 2,9 milliards de F CFA.

Jules César KABORE

Burkina 24