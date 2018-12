Ashley Sourgou : « Je suis trop contente d’être la première de la première édition de Star Kids »

5 PARTAGES Partager Twitter

Ashley est la lauréate de la première édition 2018 du concours Star Kids. La finale s’est déroulée ce samedi 22 décembre 2018 au CENASA.

Avec une moyenne de 58,6%, 14 ans et en classe de 4e, Ashley Sourgou Armanda Lucienne est la lauréate de la toute première édition de Star Kids. Elle était en compétition avec trois autres finalistes. Il s’agit de Eudoxie (2e), de Léandre (3e) et de Mamy (4e).

La vainqueure de Star Kids a eu, entre autres prix, une enveloppe de 1 million de FCFA, 1 billet d’avion de la part du partenaire Bruxelles Airlines et d’autres gadgets.

« Pour une première fois je vais être très exigeante parce que personnellement, je pense que pour une première édition on a donné le meilleur de nous-mêmes. On apprend de nos erreurs, de nos manquements, de nos loupés et c’est en fonction de la première édition qu’on apprend à structurer et à renforcer la.prochaine fois« . C’est le sentiment de la promotrice de l’événement, Jordanna Brouta Foppa.

Quant à la lauréate, elle est plus que contente. « Je suis trop contente d’être la première de la première édition de Star Kids« , dit-elle. Elle a aussi manifester sa joie d’avoir été encadrée par des professionnels.

En rappel, Star Kids est un concours pour enfants de l’Afrique francophone initiée par la structure Ma’Nathan communication. Il permet de détecter, encadrer et former des jeunes talents.

Dahmata ILBOUDO(stagiaire)

Burkina 24