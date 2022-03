Humour : Grand P soutient le « Discours présidentiel » d’Aladji Cliachi les 17 et 18 mars 2022

0 Partages Partager Twitter

Les jeudi 17 mars et vendredi 18 mars 2022, l’artiste humoriste Abdoulaye Koné alias Aladji Cliachi tiendra son One Man Show intitulé « le discours présidentiel » à Canal Olympia Yennenga de Ouaga 2000 et à Cocody+, précisément à 20h. Ces deux spectacles qui entendent durer au maximum 2h de temps verront la présence de la star guinéenne Grand P et des artistes humoristes du Burkina Faso et d’ailleurs.

Deux jours avant la tenue de son spectacle intitulé « discours présidentiel », l’humoriste Abdoulaye Koné alias Aladji Cliachi a donné les couleurs de l’événement qui se tiendra sur deux dates : le 17 mars 2022 à Canal Olympia Yennega de Ouaga 2000 et le 18 mars du coté de Cocody+.

2h maximum, c’est le temps que va durer le spectacle « spécial humour ». L’artiste à l’honneur, en l’occurrence Aladji aura droit à 45 minutes pour faire rire son public.

« Il y aura plusieurs humoristes burkinabè et deux autres venus du Bénin qui seront à mes côtés. Bien sûr sans oublier mon invité grand P. Plusieurs thématiques seront au rendez-vous. C’est un discours à ne pas rater.

En tout cas venez voir Aladji Cliachi dans la peau d’un président, vous ne serez pas déçus. Au fait, j’ai été nommé président par le Ouistiti et c’est de là-bas même que l’inspiration du spectacle est venue », a-t-il expliqué.

A l’entendre, ce spectacle est une manière pour lui de participer à l’effort social à l’égard des victimes des attaques mais aussi des déplacés internes. « Depuis 03 mois, je fais les répétitions mais je ne saurai réellement si je suis prêt que le jour J. Venez, on va rire ensemble. Nous allons récolter des fonds au dîner gala prévu au lendemain du spectacle et ces fonds seront reversés aux déplacés internes et les femmes des FDS », a-t-il souligné.

L’événement est accompagné par la structure Canal+ Burkina et bénéficie du soutien de l’artiste Guinéen Grand P. A en croire les propos de Grand P, il a décidé d’accompagner l’événement en guise de reconnaissance à l’artiste pour sa « bonté ».

« Ça fait la deuxième fois que je viens au Burkina. Tous les jours s’il a un spectacle, il m’invite et dès que je peux je viens. On va toujours le soutenir car c’est une bonne personne », a-t-il ajouté.

Le rendez-vous est donc pris pour le spectacle le 17 mars 2022 et le 18 mars 2022 pour la soirée gala. Le prix d’entrée au spectacle est fixé à 2 000, 5 000 et 10 000F CFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

