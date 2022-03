Tête-à-tête entre Lionel Bilgo et les syndicats de l’éducation nationale

0 Partages Partager Twitter

Le Ministre Lionel Bilgo a rencontré les syndicats du Ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales ce lundi 28 mars 2022 pour non seulement une prise de contact mais aussi pour réitérer sa disponibilité à poursuivre et renforcer le dialogue entre son département et les partenaires sociaux.

Il a indiqué qu’il aura un regard particulier sur les ressources humaines. « Les ressources humaines du MENAPLN doivent être dans les meilleures conditions pour produire des ressources humaines de qualité pour un système éducatif de qualité « , a t-il affirmé.

Dans l’immédiat, il a informé les syndicats qu’il a contacté son collègue du ministère en charge de la Fonction publique pour non seulement vider dans l’urgence les casiers en ce qui concerne les carrières mais aussi avoir une dynamique structurelle qui permette de ne plus remplir les casiers. Il a par ailleurs invité les syndicats à une réflexion commune pour le bien du système éducatif burkinabè.

Source : DCPM/MENAPLN

