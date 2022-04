Conflit russo-ukrainien : La SBG analyse les enjeux et les opportunités pour l’Afrique

0 Partages Partager Twitter

La Société Burkinabè de Géopolitique (SBG) a tenu une conférence publique sur la guerre Russie-Ukraine, dénommée l’« Agora géopolitique », ce samedi 2 avril 2022 à Ouagadougou. Occasion pour les organisateurs d’examiner les enjeux et les opportunités de cette guerre pour l’Afrique.

« Guerre Russie-Ukraine : quels enjeux et opportunités pour l’Afrique ? et « Guerre Russie-Ukraine sommes-nous à la porte d’un nouvel ordre mondial ? », tels sont les thermes débattus au cours de cette première « Agora géopolitique », animés par des spécialistes de la question de la géopolitique.

Le premier thème a été développé par Angéline Sawadogo, communicatrice et membre de la Société Burkinabè de la Géopolitique. A l’entendre, cette guerre Russie-Ukraine n’est pas sans répercussion sur les pays africains.

« Il y a déjà des impacts sur l’importation, sur le prix du carburant. En Côte d’Ivoire, avant-hier il y a eu une augmentation de 60 francs sur le prix du litre et c’est une situation qui sera généralisée un peu partout », a fait savoir Angéline Sawadogo.

Pour elle, les enjeux de cette crise pour l’Afrique c’est de tirer profit de la situation. « Parce qu’il y a des pays producteurs de gaz en Afrique, alors qu’actuellement les pays européens font face à un déficit de gaz, donc ils peuvent utiliser cette situation pour avoir des opportunités », a-t-elle expliqué.

Le Professeur Ousseni Illy, enseignant à l’université Thomas Sankara, s’est entretenu sur le deuxième thème à savoir « Guerre Russie-Ukraine : sommes-nous à la porte d’un nouvel ordre mondial ? », avec le public.

L’ordre mondial dominé par les Etats-Unis d’Amérique était déjà bousculé, à entendre Ousséni Illy. « Cette guerre vient confirmer d’une certaine manière un retour de la Russie sur la scène internationale qui avait déjà été amorcé avec la Syrie…

Tous ces faits montrent que la Russie qui s’était éclipsée après la chute du mur du Berlin et l’éclatement de l’URSS est en train de revenir sur la scène internationale avec d’autres puissances qui ont émergé entre temps notamment la Chine, le Brésil, l’Inde, etc. Donc on est entré dans un monde multipolaire avec une remise en cause de la puissance américaine et de la puissance des Etats occidentaux », a-t-il développé.

Créée en avril 2021, la Société Burkinabè de Géopolitique (SBG) est une structure à caractère associatif qui s’est fixée pour objectif d’apporter sa contribution à la réflexion, à l’analyse à la recherche et au plaidoyer sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques ;

D’assurer la formation des cadres et des futurs décideurs publics et privés, selon les explications de Noé Dofini Dakio, le vice-président de la Société burkinabè de géopolitique. A l’écouter, les séances des débats sur la géopolitique seront programmées à chaque dernier samedi du mois.

Akim KY

Burkina 24

