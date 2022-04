Technologie : Quel avenir pour l’industrie des jeux vidéo en Afrique ?

0 Partages Partager Twitter

Selon les experts, il faudrait s’attendre à ce que le potentiel, jusque-là à peine exploité de l’industrie, du jeu vidéo en Afrique explose au regard du nombre de joueurs qui a de plus en plus doublé ces dernières années.

La suite après cette publicité

Le dernier Africa Games Week, le plus important rassemblement africain consacré aux jeux vidéo, au Cap en Afrique du Sud, en début d’année 2022, a rassuré les connaisseurs de la question sur leurs prédictions faisant de l’Afrique le prochain Eldorado de cette industrie.

Les joueurs venaient principalement des États-Unis, d’Europe et du Japon jusqu’à un récent passé. Mais les choses bougent et l’Afrique s’est en quelques années positionnés en tête des continents avec le plus de joueurs et ce, grâce à sa jeunesse plus nombreuse.

« Beaucoup d’éditeurs viennent ici et nous demandent du contenu africain, ce qui représente une énorme opportunité. C’est vraiment le meilleur moment pour créer des jeux ou essayer de se lancer dans l’industrie. Nous espérons assister à un pic de croissance massif dans les prochaines années. », explique Nick Hall, co-organisateur de la Semaine africaine des jeux.

Par le passé, les infrastructures modestes et la faible connectivité ont longtemps freiné l’essor des jeux sur le continent. Toutefois, avec l’amélioration de l’accès à Internet, les équipements sont de plus en plus abordables. Le Centrafricain Teddy Kossoko a depuis 2018, crée des jeux qui racontent l’histoire de l’Afrique :

» Pour moi, l’avenir de cette industrie, et pas seulement de cette industrie, se trouve en Afrique. C’est le nouvel eldorado. Il y a des siècles, il y a eu une ruée vers l’or en Amérique. Aujourd’hui, je crois que cette ruée vers l’or a lieu ici, sur le continent africain, et nous devons être les premiers. »

Il s’est installé en France à 18 ans pour étudier l’informatique et la gestion et est le fondateur d’un un studio à Toulouse, Masseka Game Studio, qui fait dans le domaine des jeux vidéo. L’une de ses créations permet aux joueurs d’utiliser les avatars de héros africains, tels que le leader révolutionnaire Thomas Sankara, la chanteuse sud-africaine Miriam Makeba et l’ex-footballeur international et actuel Président libérien George Weah.

» Il faut apprendre aux jeunes à s’aimer, à se valoriser. Il y a un énorme problème avec cela. Et pour nous, tout cela est au cœur de nos créations. On veut vraiment que les gens déconstruisent tout ce qu’on leur a mis dans la tête : qu’ils ne sont pas beaux, qu’ils sont inutiles. », explique Teddy Kossoko qui porte beaucoup d’espoir dans ces créations.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : Africanews

Écouter l’article

publicite