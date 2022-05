Le CAPES : 20 ans d’existence célébrés et un nouveau siège inauguré

Le CAPES : 20 ans d’existence célébrés et un nouveau siège inauguré

Le Centre d’analyse des Politiques Économiques et Sociales (CAPES) célèbre ses 20 ans d’existence du 19 au 20 mai 2022 à Ouagadougou. La cérémonie d’ouverture des activités de la célébration a été marquée par l’inauguration du nouveau site du CAPES.

Les activités commémoratives des 20 ans d’existence du CAPES s’ouvre avec un mimi colloque sur le thème « Le CAPES, 20 ans dans l’appui à l’élaboration et à l’orientation des politiques publiques de développement, prospectives et stratégiques ».

Ces 48 heures de célébration seront l’occasion donc pour les acteurs de faire le bilan des deux décennies d’existence en faisant son auto critique et dégager des perspectives nouvelles.

« Les thématiques de nos retrouvailles comprend le bilan des vingt années dernières années mais aussi et surtout des perspectives pour mieux assoir le CAPES dans notre pays qui commande la prise des actions fortes pour sa viabilité et sa pérennité » , a laissé entendre le Docteur Victor Sanou, Directeur exécutif du CAPES.

Le Premier ministre Albert Ouédraogo a procédé au lancement des activités et aussi à l’inauguration du nouveau siège du CAPES. A l’entendre, le CAPES a été créé pour pallier les faibles capacités d’analyses nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et a l’évaluation des politiques du développement du Burkina Faso.

Le CAPES qui a pour ambition la création d’une masse critique de cadre burkinabè dans le domaine de la gestion de l’économie a produit ses résultats probants selon le premier ministre. « Les résultats des travaux du CAPES ont induit des effets globaux majeurs. Le changement de la perception globale des décideurs politiques des universitaires, de la société civile et du secteur privé », a-t-il indiqué.

En plus du colloque des expositions, des productions intellectuelles pour faire revivre les 20 ans d’existence de l’institution sont faites. Les activités de célébration connaissent la participation du gouvernement, des anciens directeurs du CAPES, des partenaires techniques et financiers, des universitaires, etc.

Créé en 2000 sur la base d’une initiative conjointe de l’Etat burkinabè et de l’African Capacity Building Fondation (ACBF), le Centre d’analyse des politiques économiques et sociales (CAPES) a effectivement démarré ses activités en mai 2002. Son siège inauguré le 19 mai 2022 par le Premier ministre Albert Ouédraogo est situé à Ouaga 2000 situé sur l’avenue Pascal Zagré.

Akim KY

Burkina 24

