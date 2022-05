Optimisation du transport et du transit : Le Burkina, le Niger et le Bénin cogitent

La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) en collaboration avec le Secrétariat Exécutif du Cadre Intégré Renforcé (CIR) a présenté son projet de « facilitation du transit, du transport et des échanges en Afrique de l’ouest pour une meilleure participation aux chaînes de valeur » aux différents acteurs, ce jeudi 19 mai 2022 à Ouagadougou. L’objectif, au cours de cet atelier de présentation, est de recueillir des suggestions et amendements pour son amélioration.

Le projet de « facilitation du transit, du transport et des échanges en Afrique de l’ouest pour une meilleure participation aux chaînes de valeurs » est un projet pour l’Afrique de l’ouest notamment entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin qui entend mettre en place des activités catalytiques sur le transit, le transport et faciliter des échanges dans ces trois pays.

L’objectif de ce projet présenté est de parvenir à l’élaboration d’une stratégie sous régionale pour la mise en œuvre des conventions régionales sur la question du transit, du transport et la facilitation des échanges entre le Burkina Faso, le Niger, et le Bénin, selon Stefano Inama, chef coopération technique CIR- UNCTAD/CNUCED.

A ce titre, le projet présenté au groupe de travail entend toucher 3 axes avec pour objectif concret de réduire les coûts et les délais dans le domaine de l’acheminement des marchandises dans ces trois pays, toujours selon les dires de Stefano Inama.

« La question de la facilitation des échanges est au cœur du développement économique de ces pays, surtout les pays enclavés comme le Burkina. C’est pourquoi, au cours donc de cet atelier, nous allons étaler avec spécificité les objectifs du projet et pour ça, vous avez l’opportunité de faire des suggestions et des contributions. C’est donc un atelier de partage entre nous », a expliqué le chef coopération technique CIR- UNCTAD/CNUCED.

Représenté par sa conseillère technique, Eveline Ouattara, le ministre en charge du commerce a salué et félicité une telle initiative car dit-il « elle vient à point nommé ». « Le transit constitue l’un des problèmes qui perdurent (….). Aussi le transport, moteur de croissance économique, demeure peu développé (…). Au regard de toutes ces insuffisances, le projet (…) constitue un espoir pour les pays bénéficiaires en général et le Burkina Faso en particulier », a fait savoir Eveline Ouattara.

Avant de rappeler le but de la présente réunion et assurer l’accompagnement du gouvernement à l’égard du projet. « J’exhorte l’ensemble des participants à s’approprier le projet et à donner le meilleur d’eux-mêmes en vue de réussir sa mise en œuvre », a-t-elle conclu.

Il faut noter que ce projet prévoit faciliter l’adoption d’un plan de modernisation du transit en s’appuyant sur les conventions régionales déjà existantes.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

