Transport aérien : Brussels Airlines reprend du service au Burkina Faso

0 Partages Partager Twitter

Après avoir été absente du marché aérien, suite à la pandémie du Coronavirus, la compagnie Brussels Airlines a atterri à l’aéroport international de Ouagadougou, ce 11 juin 2022. Désormais, la compagnie belge proposera trois (3) vols par semaine entre Ouagadougou et Bruxelles, la capitale de l’Europe.

La suite après cette publicité

Ce vol inaugural s’est effectué en présence du ministre en charge des transports, monsieur Mahamoudou Zampaligré ; du ministre de la communication, madame Valérie Kaboré et de l’ambassadeur de Belgique au Burkina Faso.

« Nous sommes très heureux d’étendre à nouveau notre position sur le continent le plus important. Revenir à Ouagadougou et étendre nos activités en Afrique de l’Ouest est une étape importante pour notre entreprise.

La demande croissante nous a donnée l’occasion de nous développer et nous croyons fermement au potentiel de ce marché. Nous avons pu réembaucher un grand nombre de nos anciens employés, ce qui signifie que nous disposons immédiatement de l’expérience nécessaire pour relancer notre liaison directe entre deux importantes capitales : Ouagadougou et notre base Bruxelles.

Il s’agit d’une étape importante qui confirme une fois de plus notre rôle majeur de passerelle entre l’Europe et l’Afrique », a indiqué Philippe Seys Desmet Head of Sales Sahara Africa pour Brussels Airlines et Lufthansa Group.

« En tant qu’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso, je me réjouis de voir les avions aux couleurs de Brussels Airlines sillonner à nouveau le ciel du Burkina Faso et plus particulièrement, fouler le sol de l’Aéroport international de Ouagadougou.

Cette nouvelle connexion devrait dynamiser les échanges économiques entre nos deux pays. Elle rappelle en outre les liens étroits entre le Burkina Faso et l’Europe puisque Bruxelles accueille plusieurs de ses institutions, ainsi qu’une pléthore d’organisation internationales », a indiqué Jean Jacques Quairiat, Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso.

Pour le Ministre en charge des Transports, Monsieur Zampaligré, le Covid-19 a sérieusement pénalisé non seulement les aéroports et l’industrie du transport aérien. Une situation qui a conduit certaines compagnies comme Brussels Airlines à l’arrêt.

Et cette reprise des activités aériennes de Brussels Airlines constitue une fierté et une satisfaction pour le Burkina Faso dans la mesure où elle facilitera d’une part, la relance économique du pays et d’autre part, de renouer un partenaire stratégique avec le Royaume de Belgique.

Le Burkina Faso est pays incontournable en matière de commerce, d’investissement international et de tourisme ; et la relance de Brussels Airlines sonne comme un air nouveau pour notre pays après deux (2) années d’absence.

Source : DCRP/MTMUSR

Écouter l’article

publicite