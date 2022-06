Un nouveau tournoi de détection de jeunes pépites au Burkina Faso du 19 au 26 juin

0 Partages Partager Twitter

Les acteurs du football sont unanimes. Le développement du football passe par la formation d’où la création de centres de formation de football. L’Académie de football club international (AFCI) souhaite donner de la visibilité aux jeunes issus de ces centres de formations par un tournoi de détection. Des intermédiaires de football exerçant en Europe sont attendus.

« Le Tournoi de détection de jeunes talents », dont c’est la première édition cette année, est prévu se tenir du 19 au 26 juin 2022 à Ouagadougou. Les promoteurs de cette compétition, l’Académie de football club international (AFCI) est une association sportive dont l’objectif est l’initiation, la formation et le développement de la pratique du football au Burkina Faso.

Ce tournoi organisé en collaboration avec Kouabo Eric Management du Maroc a pour objectif, selon le président du comité d’organisation, Assane Compaoré, la détection de jeunes talents. En plus de cela, il s’agit de contribuer à l’épanouissement sain de la jeunesse sportive de Ouagadougou, la promotion du football dans les catégories des U20, la mobilisation des jeunes.

Une compétition pour les jeunes de moins de 20 ans

Il s’agit également, selon lui, de renforcer la solidarité et l’unité entre les jeunes, préparer la relève sportive et détecter des jeunes talents. « Il va regrouper dix équipes et environ 220 athlètes de la ville de Ouagadougou, fait savoir Assane Compaoré qui poursuit qu’au regard de l’importance de l’activité pour le développement du football dans notre pays, cette compétition se fixe comme ambition de donner l’opportunités aux jeunes joueurs talentueux burkinabè âgés de 17 à 20 ans d’être repérés par quatre agent de joueurs venant du Maroc, du Bahreïn, de la France et de la Belgique ».

Les dix clubs inscrits sont repartis en deux groupes de cinq équipes. Les matchs se disputeront les matins et soir au Stade Municipal de Ouagadougou selon Assane Compaoré.

Après la finale, deux équipes types du tournoi seront mis en place. « Cela permettra aux intermédiaires de pouvoir mieux peaufiner leurs choix », indique Compaoré. Il promet de bons matchs pendant ce tournoi. Il garantit également que toutes les dispositions sont prises pour permettre à certains recruteurs qui n’ont pu effectuer le déplacement de pouvoir suivre les pépites à travers des vidéos.

Liste des équipes engagées

Football club Nabouli Olymp Africa (FC NOA), Révélation Football club de Saaba (RFC Saaba), Vision football club du Kadiogo (VFCK), Centre de formation de football espoir du Burkina (CFFEB), Académie football club international (AFCI), Club de formation football académie de Ouagadougou, les enfants s’amusent (CFFAO-ES), Association sportive les Elites (AS Elites), Centre de formation Pensa Athlétique club (CF PAC), Association sportive collective (ASC), Association sportive olympique club de Toeyibin (AS OCT).

