Tecno : Les caractéristiques du Camon 19 Pro et du Camon 19 Pro 5G

Les Tecno Camon 19 Pro et 5G disposent d’un écran Full HD + de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L’écran a reçu la certification TüV Rheinland pour la réduction de la lumière bleue ainsi que la fatigue oculaire. Il y a une découpe perforée au centre de l’écran pour la caméra frontale. Selon Tecno, le panneau arrière de ce combiné a un revêtement en forme de diamant avec 200 millions de cristaux pour une texture premium.



Le Camon 19 Pro est alimenté par un processeur MediaTek Helio G96 avec 8 Go de RAM.



Pour la photographie, le Tecno Camon 19 Pro dispose d’une configuration de caméra arrière triple avec un design à double anneau. La configuration comprend un capteur principal de 64 mégapixels, associé au premier objectif RGBW + G + P de l’industrie pour «Portrait Nocturne Lumineux». Tecno a déclaré qu’il s’était associé à Samsung pour créer un système de caméra. Les capteurs du système imitent la mise au point de l’œil humain, et les lentilles en verre augmentent l’absorption de la lumière de plus de 206%. En plus de l’objectif principal, la configuration de l’appareil photo dispose également d’un objectif de 50 mégapixels avec 2 zooms optiques et d’un deuxième troisième capteur de 2 mégapixels. À côté de cette configuration de caméra se trouvent quatre lampes de poche LED, qui fonctionnent avec des algorithmes avancés, permettant à la caméra de détecter la faible luminosité et de fournir la lumière nécessaire pour une image claire.



Et à l’avant du téléphone se trouve une caméra frontale de 32 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.



Plus important encore, pour la sauvegarde de l’alimentation, le Tecno Camon 19 Pro est livré avec une batterie de 5 000 mAh avec une technologie de charge flash de 33 watts.

Le Camon 19 Pro 8GB RAM + 256GB à 168.000f et le Camon 19 Pro 5G avec 8GB RAM + 256 GB est au prix de 198.000f. Ces téléphones sont dejà disponibles au BURKINA-FASO dans les options de couleur noir et bleu.

