« Sauvons Djibo Ensemble » : Une initiative citoyenne et patriotique qui porte ses fruits

Face aux difficultés de ravitaillements de la ville de Djibo en vivres, des jeunes ont initié une opération « Sauvons Djibo Ensemble » du 7 au 9 octobre sur toute l’étendue du territoire burkinabè.

L’initiative « Sauvons Djibo Ensemble » a été lancée sur les réseaux sociaux afin de témoigner de la solidarité des Burkinabè envers leurs frères et sœurs de Djibo. Plusieurs personnes ont répondu favorablement à cet appel.

Un acte de solidarité et de patriotisme salué par plus d’un. Et de nombreux bénévoles se sont également mobilisés à travers le pays pour porter main forte à cette initiative.

