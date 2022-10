La radio Ouaga FM solidaire des personnes déplacées internes

0 Partages Partager Twitter

La radio OUAGA FM, à la faveur de son programme vacances 2022 a lancé une grande collecte de dons destinée aux populations vulnérables des zones à forts défis sécuritaires. Ce vendredi 14 octobre 2022, les dons ont été officiellement remis au ministère en charge de la solidarité nationale qui se chargera de les faire parvenir aux personnes déplacées internes.

Pour la deuxième fois consécutive, les auditeurs et amis de la radio Ouaga Fm ont laissé parler leur cœur à travers la collecte de dons initiée par leur radio. En effet, depuis plus de deux mois, la radio, à travers son programme vacances 2022 placé sous le signe de la solidarité, a pu récolter le peu que chaque auditeur avait à offrir en terme de vivres et de non vivres.

Au terme, ce sont des vivres et des non vivres en assez grande quantité qui ont pu être mobilisés afin de contribuer un tant soit peu à soulager ces hommes et ces femmes en situation de détresse selon le directeur général de la radio, Alpha Ouédraogo.

« Devant une crise d’une telle ampleur, la solidarité et le partage doivent être des valeurs cardinales qui nous permettront de rester plus que jamais proches », a justifié Alpha Ouédraogo. Saisissant l’occasion, Alpha Ouédraogo n’a pas manqué de remercier les généreux donateurs, les auditeurs et auditrices et amis de la radio Ouaga Fm.

« Ils sont toujours à nos côtés en toute circonstance et leur soutien ne nous a jamais fait défaut. Ce sont eux qui, depuis l’année dernière, permettent à la Radio de toutes les générations de perpétuer sa mission de venir en aide aux populations vulnérables », a-t-il ajouté en sus.

Boureima de Salam Ouédraogo, chargé de mission du ministère en charge de la solidarité nationale, a fortement apprécié cette opération. Selon lui, malgré les efforts du gouvernement et des partenaires, les manifestations de solidarité sont toujours indispensables pour soutenir les déplacés internes, au regard de l’immensité et de la multiplicité de leurs besoins.

« En matière de solidarité, aucune action n’est de moindre valeur, et c’est l’expression du cœur qui compte. A cet effet, nous devons mutualiser toutes les forces contributives pour faire face à ce défi de solidarité nationale et multisectoriel », a-t-il laissé entendre.

Cette année, une partie des dons récoltés ira à Kelbo. A cet effet, l’ex maire de Kelbo, Inoussa Maiga, qui était présent a tenu à s’exprimer sur la situation qui prévaut actuellement dans cette commune rurale de la région du sahel. Pour lui, la situation de Kelbo est dramatique et ce geste vient à point nommé car la ville n’a pas de ravitaillement conséquent.

Flora KARAMBIRI et Véronique Yéhé TRAORE (Stagiaire)

Burkina 24

