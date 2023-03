Route Sakoinsé-Koudougou : Le gouvernement ordonne la reprise des travaux à la charge de l’entreprise SOROUBAT

0 Partages Partager Twitter

A l’issue du conseil des ministres de ce vendredi 10 mars 2023, le gouvernement a enjoint le groupement SOROUBAT de reprendre à sa charge les travaux sur l’ensemble du tronçon conformément aux cahiers des prescriptions techniques.

Le ministre des Infrastructures et du désenclavement a présenté au Conseil le rapport de la mission d’investigation sur les dégradations précoces de la route nationale 14 (RN14) Sakoinsé-Koudougou, longue de 42 km.

« Selon ce rapport, la qualité du matériau utilisé et celle de la mise en œuvre de la couche de base stabilisée aux concassés sont mises en causes. Des manquements ont également été constatés dans le processus de contrôle et de surveillance des travaux devant garantir la qualité.

Au regard des conclusions de ce rapport d’investigation et des dispositions contractuelles de l’article 39 du Cahier des clauses administratives générales, le groupement d’entreprises SOROUBAT/SOROUBAT CI a été enjoint de reprendre à sa charge les travaux sur l’ensemble du tronçon conformément aux cahiers des prescriptions techniques », selon le compte rendu du conseil des ministres du vendredi 10 mars 2023.

