Pô : Deux familles de FDS tombées au front reçoivent la visite des autorités burkinabè

Deux familles de Forces de défense et de sécurité (FDS) tombées au front ont reçu dimanche 6 août 2023 à Pô dans la région du Centre-Sud, la visite des responsables de l’armée burkinabè sur instruction du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE. Ces familles ont bénéficié, au-delà de la compassion et des encouragements des représentants du Président de la Transition, de vivres.

La première famille visitée est celle du Sergent-chef de police Aboubacar YAGUIBOU, décédé le 15 décembre 2022. La famille YAGUIBOU a traduit toute sa reconnaissance aux plus hautes autorités pour cette initiative qui montre que leur fils est tombé pour la bonne cause et prie le tout puissant pour qu’il accompagne le Capitaine Ibrahim TRAORE afin qu’il réussisse sa mission.

La veuve du Sergent-chef Aboubacar YAGUIBOU, a profité de cette visite pour plaider pour la cause des veuves des FDS tombées au front. « Nous les veuves qui sommes là avec des enfants en bas âge, rencontrons d’énormes difficultés. Nous souhaiterions donc que l’Etat, dans la mesure du possible, puisse nous aider à trouver un emploi ».

La délégation s’est ensuite rendue dans la famille du militaire Fadoul KIEKIEMBOU. Le père du militaire tombé, Moussa Dassinou KIETIEMBOU, a remercié la délégation pour avoir eu une pensée pour leur défunt fils. Il les a encouragés et souhaité que Dieu les protège et leur permette de « mener le combat jusqu’à la victoire contre le terrorisme ».

Selon le Chef d’Etat-major général des armées (CEMGA), le colonel-major Célestin SIMPORE, ces visites font suite à celles initiées par le Chef de l’Etat, le mois dernier. « Ces disparus sont des héros nationaux et nous ne devons pas oublier le sacrifice suprême qu’ils ont consenti pour la sauvegarde, la protection et la reconquête de notre territoire. C’est un devoir de mémoire pour nous de rappeler à ces familles, qu’ils ont contribué énormément à la lutte contre le terrorisme », a expliqué le CEMGA.

Source : Présidence du Faso

