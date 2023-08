Communiqué nécrologique : Décès de TRAORE NOUHOUN BANAKOUROU, Remerciements

publicite

La grande Famille Djiré Banakourou Traoré à Bobo-Dioulasso, Bougoula, Sikasso, Bamako, Ouagadougou, Banfora, Dédougou, Divo, Abidjan, Dakar, Libreville, Lomé, Paris, Bruxelles, Luxembourg, Leiden, Nuremberg, New York, Washington, Philadelphie, Caroline du Nord,

les familles alliées : Têko, Messenvi, Anthony, Fané, Barro, Traoré, Sanou, Sanogo, Sako, Compaoré, Keïta, Koïta, Ouattara, Héma, Pousga, Fofana, Koné, Coulibaly, Dabiret, Touré, Berthé, Sié, Napon, Djibrilou, Ousséni, Panga, Lamido, Diallo, Gimaunneau, Ouédraogo, Zongo,

Les frères et sœurs du défunt :

Madame Koné Tené, feu Traoré Sékou Banakourou, Traoré Daouda Banakourou

Les Veuves :

TRAORE Minata Née Têko

TRAORE Ma née Traoré

TRAORE Afou née Fané

TRAORE Fanta née Keïta

Les enfants du défunt :

Mamadou, Ibrahim, Assita, Moussa, Massa, Alassane, Abdoulaye, Massogolo, Yacouba, Issa, Batenin, Kadidia, Bibata, Bawa, Djénébou, Mariam, Siriki, Djakalia, Bintou, Tidiane, Korotoumou, Omar, Abou, Fatoumata, Manga, Ousman

Les cousins du défunt :

Traoré Abdoulaye, Traoré Bakari, Traoré Adama, Traoré Ladji, Traoré Aminata

Les petits-enfants du défunt : Ana-Rose, Andreas, Athena, Floris, Saran, Cheick Innocent, Ismaël Orion, Naombara Victoire, Naalou Excelle Mina, Salimata, Sanata, Rachida, Assita, Minata, Nouhoun, Safiatou, Nadia, Maimouna, Ibrahim, Fabrice, Saiid, Alia, Aboubacar, Daouda, Fatime, Ibrahim, Ousséni Assade, Ben Mohamed, Aziz, Ba, Koniba Mathis, Fora, Lauris, Aïcha, Ami, Oumou, Bibata, Modibo, Moussa, Imen, Icram, Imran, Ibrahim, Souleymane, Djénéba, Mariam, Sita, Samimata, Djami, Afou, Baba Kanté, Alassane, Fatim, Ibrahim, Aboubacar, Sékou, Mariam, Koniba, Almata, Mamadi, Kani ;

Les neveux et nièces du défunt et des veuves, leurs épouses et époux,

Les familles amies :

Zagré, Dayo, Diabri, Coulibaly, Kaboré, Diakité, Ouattara, Nabolé, Bacon, Heilbronner, Eberl, Cox, Simon, Bationo, Gouba, Dème, Tera, Traoré, Coulibaly, Barro, Aouba, Nana, Simporé, Sanou, Zoungrana, Salamberé, Viriot, Gnoula, Gnoumou, Sidibé, Karembiri, Tiemtaraboum, Barry, Ba, Zongo, Badini, Dandjinou, Gwem, Maïga, Nikiéma, Kaboré, Damiba, Magnini, Sam, Mayabouti, Ouinténi, Lamoukry, Gnimassou, Ouédraogo, Akoum, Tall, Hébié, Kam, Kenon, Kambou, Eklou, Drabo, Djiré, Kanté, Bamba, Bambara,

remercient tous ceux et celles qui les ont assistés tant par leur réconfort moral que par leur soutien matériel, lors des obsèques de leur frère, beau-frère, époux, père, grand-père, oncle et ami TRAORE NOUHOUN BANAKOUROU décédé le 19 juillet 2023 à Leiden (Pays-Bas) et inhumé le 27 juillet 2023 à Bobo-Dioulasso.

Que chacune et chacun trouve ici, l’expression de la profonde gratitude de la famille et des amis

du défunt.

La famille témoigne sa reconnaissance en particulier à :

Son excellence Monsieur le Président du Faso,

Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Ministre des Finances,

A Monsieur le Ministre du Commerce et de l’industrie,

Monsieur le Ministre de la culture,

A son Excellence Monsieur le président Roch Marc Christian Kaboré et épouse

Monsieur le Grand Chancelier des Ordres Burkinabé,

La chefferie coutumière de Dioulassoba ,

A la délégation de la douane de Bobo Dioulasso ;

Mesdames et Messieurs les anciens ministres : Benoît Ouattara et son épouse, Alain Édouard Traoré et son épouse, Tahirou Bangré et son épouse, Dieudonné Maurice Bonanet et son épouse, Alpha Barry, Éric Bougouma, Bachir Ouédraogo, Moussa Kaboré, Bouda Jean-Claude, Bouda Seydou, Madame Salamberé Alimata ;

Les amis venus des Pays-Bas, du Niger, de la Côte-d’Ivoire, du Mali, du Togo et de la France

La Comité Culturel de la Génération des Trois Testaments (CCGT)

Son excellence Monsieur l’Ambassadeur de la Belgique au Burkina-Faso et tout le personnel de l’ambassade de Belgique au Burkina,

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Burkina à Bruxelles et tout le personnel de l’Ambassade,

Monsieur le Président du Conseil régional des Hauts-Bassins,

Monsieur le Président de la délégation Spéciale de la Commune de Bobo-Dioulasso,

Monsieur le Haut-Commissaire de la province du Houët;

Monsieur le Directeur du BBDA et sa délégation,

Monsieur le Président du Conseil National du Patronat,

Monsieur le Directeur Général de Total Burkina et sa délégation, Monsieur le Directeur de la SONABHY et son responsable Transport, Monsieur le PDG de Coris Bank et sa délégation, Monsieur le Directeur Général Coris Assurances, Monsieur le Directeur de UAB, Monsieur le Directeur de GA, Monsieur le Directeur de Salham Assurances, Monsieur le PDG de SARAMAYA, Monsieur le PDG de Rahimo et son personnel, Monsieur le PDG de SOTRAHDOF, Monsieur le PDG de SOBUCOP, Monsieur le PDG de SOBA, Monsieur le PDG de PRIMOIL, Monsieur le PDG BEVANDA, Monsieur le PDG SODEM, Monsieur le PDG de BABALI, Monsieur le PDG de AGROSERV et son épouse, Madame la Présidente de EBLC, Monsieur le Directeur Général de FILSAH et son personnel, MCTS, les Hôtels 2 PALMIERS, la SOCIETE CIVIL PROFESSIONNEL D’AVOCATS SAWADOGO & SAWADOGO, CABINET THIOMBIANO IDO, SCI Représentant de IP, le personnel de la SOFITEX, les amis de la presse écrite, le personnel de santé du District sanitaire de Dô, l’AASSOG, l’ABSFM, TCV, l’Ordre professionnel des sages-femmes et maeuticiens, les anciens élèves du Collège de Tounouma, l’Amicale des anciens élèves de l’école Accart-Ville Nord, la Directrice de Bakou Logistics et son personnel, le PDG de SOCOTROP, le PDG de MGS, le PDG de SOFARY, Mesdames les Directrices de MEA, SCPA Karembiri Niamba, le PDG de DIOR INDUSTRIES, la Direction et tout le personnel de Vista Banque, la direction et le personnel de Orabank, CFAO, BIA,

L’équipe soignante des Pays-Bas

Monsieur le Directeur Régional de la Police Nationale, l’ensemble des communautés chrétiennes et musulmanes, ressortissants burkinabé résidant au Pays-Bas, les ressortissants Burkinabé résidents en Belgique, les ressortissants Burkinabé résidents en Caroline du Nord,

Les musiciens de l’orchestre des Anciens, les voisins d’Accart-ville, du secteur 22 et de Bobo 2010,

Union de prières.

