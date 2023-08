Ouagadougou : Deux présumés malfrats dans les filets de la Police Nationale

publicite

Un groupe de présumés délinquants vient d’être démantelé par le Commissariat de Police de l’Arrondissement N°06 de Ouagadougou. Ces individus s’adonnaient à des activités illicites telles les vols et recels d’engins dans la capitale.

Pour ce qui est du mode opératoire, les membres dudit groupe ciblaient les lieux de rassemblement à l’intérieur de Ouagadougou (lieux de cultes, lycées, collèges et domiciles) et le plus souvent les sites d’orpaillage dans les provinces. Profitant de l’inattention des victimes, ils s’emparaient de leurs engins en utilisant des clés communément appelées « passe partout ».

Une fois les motos à leur disposition, ils contactaient leur receleur qui les achetait à des prix dérisoires allant de 50.000 à 75.000 FCFA suivant l’état de l’engin. Ce dernier, après avoir récupéré les motos volées, procédait automatiquement à la modification des numéros châssis, les dédouanait à nouveau afin de les revendre à des prix plus élevés compris entre 300.000 et 500.000 FCFA.

Outre Ouagadougou, ces présumés malfrats opéraient également dans d’autres villes comme Kaya, Koudougou et dans la commune rurale de Dassa dans le Sanguié.

Grâce à la collaboration de la population, les enquêteurs ont pu appréhender deux (02) membres actifs du groupe et saisir entre leurs mains sept (07) engins à deux roues, des appareils électroménagers et un trousseau de clés de moto.

La Police Nationale remercie encore une fois les citoyens grâce à qui ce résultat a été atteint. Elle les invite par ailleurs à demeurer vigilants et à continuer toujours la dynamique de la dénonciation des cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

Source : Police Nationale

