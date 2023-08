1xBet vs Betwinner : Quel bookmaker est plus avantageux ?

Cela fait longtemps que vous cherchez des agences de paris fiables, mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Lorsqu’il s’agit de choisir entre de tels géants de paris comme 1xBet et Betwinner, l’intuition ne suffit pas. Pour prendre une décision raisonnée, vous devez analyser les avantages de chacune des plateformes de jeu.

Commençons par l’inscription. Chez ces deux concurrents, elle est extrêmement simple et, si nécessaire, elle peut être effectuée en un seul clic. Un avantage important de 1xBet en tant que bookmaker officiel et fiable est qu’un joueur peut obtenir un bonus allant jusqu’à 130 $ lors de l’inscription, alors que son concurrent ne propose que 100 € au maximum. Il faut avouer, qu’une fois convertie en XOF, la différence semble assez significative. Et en général, le programme de fidélité et les bonus semblent plus attrayants.

Chez le bookmaker 1xBet le processus d’inscription est très simple – vous pouvez l’effectuer via les réseaux sociaux, par téléphone ou e-mail. Même si le nombre de réseaux sociaux pouvant être utilisés pour l’inscription est un peu moins élevé que chez le concurrent, le processus, lui, semble être plus élaboré.

Pourquoi il est conseillé aux parieurs de télécharger 1xBet apk et l’installer gratuitement

L’application mobile 1xbet répond à toutes les exigences modernes. En termes de fonctionnalités, elle ne cède pas à la version complète, tandis que son concurrent perd en termes de capacités. Elle donne accès aux fonctions de base, mais les joueurs qui aiment les paris complexes seront plus intéressés à télécharger 1xBet.

1xBet a des versions d’application pour les smartphones iOS et Android. Un fichier apk 1xbet nouvelle version à télécharger est toujours disponible sur le site de la société, ce qui vous aidera à installer rapidement l’application sur n’importe quel gadget. L’application Betwinner a été conçue à l’origine uniquement pour les appareils Android, il peut y avoir de ce fait des retards avec les paris et les propriétaires des appareils Apple n’ont pas eu un accès immédiat aux jeux.

Comment télécharger 1xbet pour android

L’application 1xbet pour Android est disponible sur Google Play Store. Son interface est claire et simple – même pour un joueur novice cela prendra cinq minutes au maximum pour comprendre le processus. Plusieurs dizaines de versions linguistiques sont également disponibles et l’équipe d’assistance est prête 24 heures sur 24 à conseiller les joueurs sur toutes les questions qui peuvent surgir.

L’application des concurrents est moins pratique et les premiers pas peuvent prendre plus de temps pour les débutants. Il est encore plus difficile d’apprendre à l’utiliser, surtout si l’on considère que les informations dans l’application ne sont disponibles qu’en anglais. Les joueurs qui ont l’habitude de parier sur 1xbet, où il y a une option pour sélectionner la langue désirée, peuvent trouver cela difficile lorsqu’ils essaient de parier sur Betwinner.

1xBet est un bookmaker et partenaire de confiance

1xBet, licencié depuis 2007, a la réputation d’être un bookmaker officiel et fiable. Il a une grande expérience de collaboration avec des clubs et des organisations sportives de renommée mondiale. La marque est un partenaire officiel du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain, du LOSC Lille, de La Liga, de la Serie A. Un autre 1xbet partenaire de prestige est la célèbre organisation de cyber-sport Electronic Sports League. La marque collabore également avec les plus grands tournois organisés par la CAF, dont elle est récemment devenue partenaire.

Betwinner ne peut pas se vanter d’avoir le même nombre de partenaires de premier rang – cette société a un long chemin à parcourir pour gagner la confiance des joueurs africains. C’est pourquoi de nombreux partenaires, en particulier les propriétaires de diverses plates-formes en ligne et de ressources médiatiques, les spécialistes du marketing sur Internet et les arbitragistes de trafic préfèrent rejoindre le programme de partenariat 1xBet qui garantit un revenu constant et stable.

Évidemment, c’est à chaque joueur de décider quel bookmaker choisir. Cependant, les avantages concurrentiels sont immédiatement visibles et convaincants. Accédez au jeu fiable avec 1xBet, faites des paris en direct et augmentez vos revenus !

