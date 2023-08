Niger : Le nouveau gouvernement de la transition est connu

publicite

Le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), Chef de l’Etat, a signé, dans la nuit du mercredi 9 août 2023, un décret portant nomination des membres du gouvernement. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 21 ministres, dont deux ministres d’Etat et un ministre délégué.

Le Niger dispose désormais d’un gouvernement de transition. Cette équipe gouvernementale est composée de personnalités civiles et militaires, avec à sa tête Lamine Zeine Ali Mahamane en tant que Premier ministre et ministre de l’Économie et des Finances.

Premier Ministre, ministre de l’Économie et des Finances : Monsieur Lamine Zeine Ali Mahamane Ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale : Général de Corps d’Armée Salifou Mody Ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire : Général de Brigade Mohamed Toumba Ministre de la Jeunesse et des Sports : Colonel Major Abdourahamane Amadou Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur : Monsieur Bakary Yaou Sangaré Ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires Sociales : Médecin Colonel major Garba Hakimi Ministre Directeur de Cabinet du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP): Docteur Soumana Boubacar Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage : Monsieur Mahaman Elhadj Ousmane Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation technologique : Professeur Mahamadou Saidou Ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement professionnel et de la Promotion des langues nationales : Madame Elizabeth Cherif Ministre des Transports et de l’Equipement : Colonel Salissou Mahaman Salissou Ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de l’Environnement : Colonel Maizama Abdoulaye Ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Garde des Sceaux : Monsieur Alio Daouda Ministre de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi Madame Aissatou Abdoulaye Tondi Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat : Monsieur Salissou Sahirou Adamou Ministre de l’Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes : Madame Aissa Lawan Wandarama. Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie : Monsieur Mahaman Moustapha Barké Ministre de l’Artisanat et du Tourisme : Madame Guichen Agaichata Atta Ministre de la Communication, des Postes et de l’Economie numérique : Monsieur Sidi Mohamed Raliou Ministre du Commerce et de l’Industrie : Monsieur Seydou Asman Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Finances : Monsieur Moumouni Boubacar Saidou

Hier 9 août, le nouveau pouvoir avait accusé la France d’avoir violé l’espace aérien nigérien et « libéré des terroristes », ce qui constitue, selon lui, « un véritable plan de déstabilisation » du pays. La France avait aussitôt réagi suite à cette information.

