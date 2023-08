Niger : Suspension des activités des ONG et organisations internationales dans les « zones d’opérations militaires »

publicite

Dans un communiqué lu à la radio ce jeudi 31 août 2023, les autorités militaires au pouvoir ont annoncé que les opérations menées par des organisations internationales et ONG étaient suspendues en raison de la «situation sécuritaire du moment».

Le régime militaire au pouvoir au Niger a annoncé jeudi soir la suspension de toutes les activités des organisations internationales, ONG et agences onusiennes dans les «zones d’opérations» militaires en raison de la «situation sécuritaire du moment».

«En raison de la situation sécuritaire du moment et de l’engagement opérationnel actuel des forces armées nigériennes, le ministère informe les organisations internationales, les ONG nationales et internationales et agences onusiennes présentes au Niger, que toutes les activités et ou mouvements dans les zones d’opérations sont momentanément suspendus», indique un communiqué du ministère de l’Intérieur lu à la radio nationale, sans préciser les régions concernées.

Source : Le Figaro

