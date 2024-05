Les Etalons U17 prêts pour le Tournoi UFOA B à Accra

publicite

Le Tournoi des moins de 17 ans l’Union des Fédérations ouest africaines de football (UFOA B) se dispute du 15 au 28 mai 2024 à Accra au Ghana. Pour les Etalons, sous la direction de Oscar Barro, l’objectif est de se qualifier à la prochaine Coupe d’Afrique des moins de 17 ans.

L’équipe burkinabè des moins de 17 ans a déjà effectué sa première séance de préparation du Tournoi de l’UFOA B à Accra. Après une première préparation effectuée à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, les Poulains ont continué le travail dans la capitale ghanéenne.

« Nous avons travaillé la vivacité. On a travaillé très lourd à Bobo Dioulasso. On a travaillé sur le foncier. Les jeunes étaient un peu en déficience. Donc, nous avons travaillé pour les remonter un peu et ce soir, nous avons travaillé la vivacité pour évacuer les charges. Après cela, nous avons travaillé beaucoup tactique, notamment sur les transitions pour leur permettre d’être à l’aise », explique Oscar Barro.

Oscar Barro confiant

Oscar Barro nommé le 13 avril 2024 s’est rapidement mis au travail pour rattraper le retard. Malgré cela, celui qui dirige également l’équipe des moins de 20 ans est confiant. « Je suis conviant vu le travail fait à Ouagadougou, Bobo et venir ici. C’est une satisfaction par rapport au début ; nous avons vu qu’ils sont en train de progresser très rapidement. Cela nous fait confiance pour la compétition à venir », souligne le patron de l’encadrement technique des Etalons U17.

Les Burkinabè affrontent dans le groupe B, le tenant le titre le Nigeria, le Togo et le Niger. Les finalistes de la compétition se qualifient pour la Coupe d’Afrique des moins de 17 ans. C’est la mission assignée à Oscar Barro. « L’objectif est de se qualifier. Il n’y a pas d’autre chose à dire. Nous sommes là, c’est pour se qualifier », assure-t-il.

Après près de dix ans sans retrouver la compétition des U17, l’équipe burkinabè de cette catégorie avait renoué avec la compétition en 2022 avec une qualification à la CAN en Algérie. Les Burkinabè y avait pris la troisième place sous la direction de Brahima Traoré.

