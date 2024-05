Lutte traditionnelle 2024 : Emeline Tassembédo et Karim Bazongo sont les champions

Le championnat national de lutte traditionnelle des seniors Hommes et Dames 2024, s’est déroulé du 10 au 12 mai 2024 à Ouagadougou. À l’issue des combats, Bazongo Karim est le nouveau Roi des arènes, tandis que Emeline Tassambédo conserve son titre de Reine des arènes.

Bazongo Karim, s’est imposé Roi des Arènes à l’issue du 236ème Combat de la 31è édition du Championnat senior, le dimanche 12 mai 2024, à la place de la Nation de Ouagadougou. Après une première partie âprement disputée, Romaric Kawané, dit le Buffle du Nayala a signé l’abandon en seconde période face au fils de Zélassé. Bazongo Karim repart avec le prix SODIBO qui est de 500 000 FCFA.

À écouter le champion, c’est l’entraînement qui a fait la différence. « J’étais à la Semaine Nationale de la culture j’ai fini deuxième. J’ai donc mis dans ma tête, on s’est préparé bien pour pouvoir être Roi des Arènes. C’est la joie, la famille est contente ainsi que la population du Sanguié », a-t-il exprimé.

Quant à Emeline Tassambédo du Kadiogo, elle conserve son titre de Reine des arènes. Elle a eu pour adversaire Kadidiatou Diallo du Houet en finale OPEN. Elle remporte le prix BADF qui est de 250 000 FCFA. « C’est l’encouragement de mes encadreurs qui a fait que j’ai gagné. J’ai été reine l’année passée je devrais garder le titre. Pour l’année prochaine, les autres vont aller s’entraîner pour moi. Comme elles sont venues cette année ça n’a pas marché. Il me revient de me préparer aussi », a-t-elle lancé.

Le parrain de l’édition Bibia Robert Sangaré, spécialiste de la santé et grand amoureux de la lutte n’a pas manqué d’enseigner la pratique du sport, gage d’une bonne santé. En plus, il souhaite l’implication des autorités dans la promotion des jeux traditionnels et sportifs.

« Par exemple on peut instituer un tournoi du tir à l’arc au sud-ouest, un tournoi de la lutte traditionnelle dans le Sourou, le Nayala et le Sanguié. Je pense qu’on peut trouver un tournoi même si ce n’est pas tous les ans dans l’une de ces capitales provinciales. Il y aura des retombées économiques pour les populations », a souligné Robert Sangaré.

116 lutteurs ont livré 336 combats à l’occasion de cette 31e édition du championnat national de la lutte traditionnelle. Pour les combats d’équipe, le Sanguié s’est imposé dans la catégorie senior hommes et le Nayala est l’équipe championne chez les femmes.

Pierre Badiel, président de la Fédération Burkinabè de lutte se satisfait de la tenue de l’édition malgré le contexte difficile. Pour les prochaines échéances, au niveau international, la Fédération se projette sur les championnats d’Afrique de Lutte de Dakar prévus en juin 2024 ainsi que la 13e édition du Tournoi de Lutte Africaine de la CEDEAO (TOLAC) qui se tiendra à Abuja au Nigéria.

