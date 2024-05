Burkina Faso : Des assistants des douanes renforcent leurs capacités, contexte terroriste oblige !

publicite

L’Ecole nationale des Douanes (END) a organisé, à l’attention des assistants des douanes, une session de formation continue sur la sécurité des agents, du matériel et le rôle des services des douanes dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Prévue durer deux jours, la session a été officiellement ouverte ce lundi 13 mai 2024, à Ouagadougou, par l’Inspecteur divisionnaire et Directeur général (DG) des douanes, Adama Ilboudo.

L’Ecole nationale des Douanes (END) a deux missions essentielles à savoir la formation initiale et la formation continue, a d’emblée rappelé son Directeur général (DG), Casimir Sawadogo. La formation qui commence ce matin, a-t-il ensuite indiqué, c’est le début d’une série de formations continues pour les douaniers et pour les partenaires de l’administration des douanes.

« C’est très important qu’il y ait cette remise à niveau, surtout par rapport au thème ‘’la sécurité des agents, du matériel et le rôle des services des douanes dans la lutte contre le terrorisme’’, pour que les agents puissent être plus compétents sur le terrain, surtout à l’ère du terrorisme », a en somme laissé entendre l’Inspecteur divisionnaire.

L’Inspecteur divisionnaire et Directeur général (DG) des douanes, Adama Ilboudo, a salué l’initiative de l’END, ce, au regard du contexte sécuritaire. Pour lui, cette formation est très importante à la fois pour la direction générale des douanes et aussi pour l’END.

« En termes de savoir-être, que chacun des apprenants prennent conscience du contexte dans lequel on est et intègre l’aspect lutte contre le terrorisme dans l’exécution des missions parce que les douaniers sont beaucoup plus enclins au recouvrement des recettes », a-t-il fait savoir ses attentes vis-à-vis de la formation et des participants.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

