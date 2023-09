Gestion de la vie scolaire : Un arrêt de travail de 48 heures annoncé

publicite

Le Syndicat national des animateurs de la vie scolaire (SYNAVS) et l’Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire (UNARVS) ont appelé tous leurs militants et sympathisants et tous les agents de la vie scolaire à un arrêt de travail de 48 heures pour compter du lundi 2 octobre 2023 au mardi 3 octobre 2023. C’était à l’occasion d’une conférence de presse, ce mardi 12 septembre 2023, à Ouagadougou.

Le Syndicat national des animateurs de la vie scolaire (SYNAVS) et l’Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire (UNARVS), deux syndicats regroupant les agents de la vie scolaire que sont les assistants d’éducation, les attachés d’éducation et les conseillers d’éducation, disent «vivre des difficultés professionnelles sans précédent après plus de 10 ans dans les établissements».

Afin d’amener leur ministère de tutelle à «sérieusement» se pencher sur leurs préoccupations, ils ont appelé tous leurs militants et sympathisants et tous les agents de la vie scolaire à un arrêt de travail de 48 heures pour compter du lundi 2 octobre 2023 au mardi 3 octobre 2023 sur toute l’étendue du territoire national.

Ce, pour exiger la satisfaction de leur plateforme minimale à savoir « l’octroi de l’indemnité spéciale de logement aux agents de la vie scolaire ; l’adoption d’un plan défini afin de vider la cohorte des assistants d’éducation (emploi en extinction) ; l’implication des assistants et attachés d’éducation au secrétariat du baccalauréat à partir de la session 2024 et l’institution d’un cadre de formation continue au profit des animateurs de la vie scolaire à partir de 2024», a cité Charles Dipama, Secrétaire général (SG) national du SYNAVS. Des dires de ce dernier, les agents de la vie scolaire sont estimés à 5 600 agents.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

