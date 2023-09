Santé sexuelle et reproductive : Une boite à image pour faciliter la communication et la sensibilisation

Sous le Leadership du Ministère de la Santé et avec l’appui technique et financier de l’ONG Planned Parenthood Global (PP Global), la deuxième session de validation d’un projet de boîte à image sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes a été organisée. Prévu pour durer deux jours, l’atelier a été ouvert le jeudi 7 septembre 2023 à Ouagadougou.

L’organisation Non Gouvernementale Planned Parenthood Global (PP Global) dans sa mission de contribuer à améliorer la qualité de vie des femmes, jeunes et adolescents en matière de santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso, accompagne le ministère de la santé et de l’hygiène publique à travers la Direction de la Santé de la Famille (DSF). C’est dans ce sens qu’a été ouvert le jeudi 7 septembre 2023, un atelier afin de valider une boite à image sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes.

« Cet atelier de validation de la boite à image est une opportunité pour mettre à la disposition des différents acteurs de la santé, un outil de communication, de sensibilisation, d’une saine éducation des adolescents et jeunes dans le but de les amener à adopter des comportements favorables à la santé, socle d’un capital humain durable, pour le développement d’une société épanouie », a déclaré Valérie Zombre/Sanon, directrice de la santé de la famille.

Dr Albert Hien, responsable du bureau santé adolescents et jeunes a fait savoir que « la boite à image est un outil qui comporte un ensemble d’éléments qui touche les aspects de la sexualité des adolescents et des jeunes.

C’est un support physique qui a des images, qui explique le comportement des adolescents devant une situation donnée et comment on peut apporter des correctifs pour donner la bonne information. Le support physique est composé de deux parties dont le total avoisine une centaine de pages ».

Afin d’apporter une information juste auprès des jeunes et des adolescents sur la question, il est attendu des participants durant ces deux jours, de parcourir les images et les dessins qui ont été produits, d’apporter des corrections pour que les images soient plus représentatives et ajuster la manière de communiquer auprès des adolescents et des jeunes, a garanti Dr Hien Albert.

Pour la tenue de cet atelier et pour la production des boîtes à image, l’ONG PP Global assure l’accompagnement technique et financier. Selon Moukaïlou .K. Ouédraogo, point focal pays de l’ONG PP Global, mettre à la disposition des jeunes et des adolescents, une information de qualité en matière de santé sexuelle et reproductive est plus que nécessaire.

« Nous pensons qu’il est important que nous puissions travailler à disponibiliser la bonne information auprès des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. C’est vrai que les jeunes sont beaucoup actifs sur les réseaux sociaux où ils peuvent recueillir beaucoup d’informations mais parfois ils peuvent se retrouver avec des informations erronées.

Aussi, n’oublions pas qu’une grande partie des jeunes n’est pas active sur les réseaux sociaux. Lorsque nous partons en milieu rural, au sein du secteur informel nous pouvons retrouver des jeunes qui n’ont pas accès à internet, qui ne sont pas instruits. D’où l’idée d’accompagner le ministère de la santé pour développer des boites à images afin que nous puissions partir sur le terrain et donner la bonne information en matière de santé sexuelle et reproductive », a-t-il expliqué.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

