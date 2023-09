Burkina Faso : L’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie s’ouvre aux acteurs du domaine

publicite

Dans sa démarche de veiller au respect des textes législatifs et règlementaires régissant le secteur de l’énergie, l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE) a organisé un atelier de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie sur les Délégations de Service Public, à Bobo-Dioulasso.

L’objectif général de cet atelier était de contribuer à renforcer les connaissances théoriques et pratiques des acteurs du secteur de l’énergie sur le régime juridique des délégations de service public en général et des délégations de service public dans le secteur de l’énergie en particulier.

A écouter le Président de l’ARSE, Jean-Baptiste Ky, ces jours de travaux ont permis aux participants issus d’horizons divers « d’acquérir les fondamentaux sur des délégations de service public, de connaître la typologie des délégations de service public, de comprendre leurs spécificités dans le secteur de l’énergie et mener des échanges d’expériences sur leur pratique ».

Tenu dans la cité de Sya, cet atelier a été présidé par le président de la délégation spéciale de la région des Hauts Bassins. De prime à bord, son représentant a salué l’idée derrière ces journées de travaux. Par ailleurs, il n’a pas manqué de rappeler le rôle combien important qu’occupe le secteur de l’énergie.

« L’énergie est le nerf de toute chose qui rentre dans le développement en général, en ce qui concerne surtout notre région qui a une vocation rurale. Quand on parle de l’énergie au niveau de la région, nous sommes vraiment touchés et on se doit d’accompagner une telle activité pour que les acteurs puissent être outillés afin de participer pleinement à l’œuvre de développement dans la région », a indiqué Yaya Sanou, représentant du PDS de la région des Hauts-Bassins.

A l’issue de la formation, les participants au nombre d’une cinquantaine ont vu leurs connaissances théoriques et pratiques sur le régime juridique des délégations de service public en général et des délégations de service public dans le secteur de l’énergie en particulier renforcées.

Pour rappel, l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE) a pour mission de veiller au respect des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur, de préserver les intérêts des usagers du service public de l’énergie, de protéger les droits des acteurs du secteur de l’énergie.

En outre, elle œuvre à proposer à l’Etat des tarifs applicables dans le secteur de l’énergie, de régler les litiges dans le secteur de l’énergie entre les différents acteurs et de veiller à l’équilibre financier du secteur de l’énergie dans sa globalité.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

