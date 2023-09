Niamey dénonce l’accord de coopération militaire signé avec le Bénin

publicite

Dans un communiqué publié ce mardi 12 septembre 2023, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et le gouvernement de transition ont annoncé leur décision de dénoncer l’accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 signé entre le Niger et le Bénin.

Les autorités nigériennes ont dénoncé le fait que le Bénin « envisage une agression contre le Niger « en lieu et place de le « soutenir » « face à la situation sécuritaire, politique et économique » qui y prévaut.

« La République du Bénin a autorisé le stationnement de militaires mercenaires et matériels de guerre dans la perspective d’une agression voulue par la France, en collaboration avec certains pays de la CEDEAO, contre notre pays, malgré l’accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 liant les deux États », ont déploré les autorités nigériennes.

Ainsi, tout en réitérant « leur volonté d’éviter l’escalade, et après avoir rappelé à plusieurs reprises le respect des obligations dudit accord », le NSP et le gouvernement du Niger « décident de dénoncer l’accord de coopération militaire du 11 juillet 2022, conformément à son article 23 et au préavis de six (06) mois », indique le communiqué. « Une correspondance diplomatique sera adressée aux autorités béninoises conformément à la procédure en la matière », ajoute-t-il.

L’accord dénoncé a été signé lors de la visite à Niamey du ministre béninois de la Défense, Fortunet Alain Nouatin, le 11 juillet 2022. Il devait permettre une étroite coopération entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à travers notamment l’échange de renseignements, l’assistance aérienne et des opérations conjointes entre eux.

Sources : La libre, Le Monde

