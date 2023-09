Effort de paix : Le Mouvement SENS contribue à hauteur de 3 000 000 de FCFA

publicite

170 Partages Partager Twitter

Le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS), Monsieur Émile ZERBO, a reçu le mardi 12 septembre 2023, à Ouagadougou, une délégation du Mouvement Servir Et Non se Servir (SENS), conduite par son Coordonnateur national, Me Guy Hervé KAM. La délégation est venue présenter la quittance de versement d’un montant de trois millions (3 000 000) de francs CFA, représentant sa part contributive à l’effort de paix.

La suite après cette publicité

« Nous sommes là, au nom du Mouvement SENS, pour apporter notre contribution modeste d’une somme de 3 000 000 de FCFA à l’effort de paix », a déclaré le Coordonnateur national du Mouvement SENS, Me Guy Hervé KAM, à l’issue de la remise de la quittance au Ministre Émile ZERBO. Pour lui, cette contribution représente un aspect des engagements multiformes de la part des militants et adhérents du Mouvement dans la lutte pour la reconquête de l’intégrité du territoire national et le retour de la paix au Burkina Faso.

En outre, selon Me KAM, la contribution du Mouvement SENS s’inscrit dans la logique de sa propre philosophie. « Cette contribution est aussi en droite ligne avec notre philosophie, qui est de Servir et Non se Servir », a soutenu le Coordonnateur national du Mouvement.

Il a saisi l’occasion pour lancer un appel à une union sacrée de tous les Burkinabè dans la lutte contre le terrorisme. « Venir ici pour faire cette remise symbolique, c’était aussi pour nous, l’occasion d’appeler toutes les filles et tous les fils de notre pays à s’unir autour de l’essentiel ; l’essentiel pour nous, est la cohésion sociale et l’unité nationale », a conclu Me Guy Hervé KAM.

Source : MATDS

Écouter l’article

publicite