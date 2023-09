Burkina Faso : Sank Money lance ses activités

publicite

Sank Money a repris ses activités ce mercredi 20 septembre 2023, en attendant la cérémonie officielle de lancement qui interviendra très prochainement, annoncent les premiers responsables de la structure.

Sank Money de nouveau opérationnel. L’entreprise a réouvert ses portes et repris ses activités. Les usagers peuvent donc effectuer toutes les opérations notamment les transferts, les dépôts et les achats, a indiqué Yasmina Toé, responsable commerciale de Sank Money.

«Ça veut dire, on va recevoir les clients pour les retraits et les dépôts et la création de comptes mais le lancement officiel est prévu pour une date ultérieure», a-t-elle informé. Elle a fait savoir que Sank Money revient avec de nouvelles innovations où les usagers peuvent acheter des unités et du carburant. L’application est utilisable même sans la connexion internet.

«Nous invitons les Burkinabè à venir massivement créer leurs comptes pour commencer à profiter des avantages que leur offre Sank Money », a-t-elle ajouté en notifiant qu’il faut disposer d’un smartphone pour installer l’application, plus la CNIB pour la création du compte.

El Hadj Issaka OUEDRAOGO dit Zoug-Nazagmda, ambassadeur de Sank Money, a rappelé que Sank Money est une initiative mise en place par un groupe de jeunes burkinabè « dans le but d’aider leurs frères et sœurs dans le domaine du transfert d’argent au Burkina Faso.

C’est pourquoi je lance un appel à tous les Burkinabè à faire confiance à Sank Money comme moi, et adhérer à Sank Money parce que les avantages de Sank Money seront bénéfiques à nos jeunes frères et sœurs burkinabè, et c’est le Burkina et toute l’Afrique qui gagnent ».

