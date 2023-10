Projet de riposte au COVID-19 au Burkina Faso : L’heure est au bilan

publicite

La Banque mondiale a tenu une rencontre avec les parties prenantes du projet de renforcement des services de santé (PRSS) et du projet de préparation et de riposte au COVID-19 (PPR COVID-19) ce vendredi 6 octobre 2023 à Ouagadougou. L’objectif était de faire le bilan de la mise en œuvre des activités des projets à huit mois du terme.

Pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du projet de renforcement des services de santé (PRSS) et celle de la préparation et de riposte au COVID-19 (PPR COVID-19), il est organisé de façon trimestrielle un atelier bilan avec les différents acteurs impliqués. Cette rencontre marque la troisième de l’année. Selon Wenceslas Koïta, directeur général des études et statistique sectorielle du ministère de la santé, de façon générale il s’agira pour les participants de passer en revue toutes les activités programmées dans le cadre des deux projets.

« Il nous permet d’abord de voir ce qui a été fait. Quelles sont les différentes difficultés auxquelles les structures de mise en œuvre sont confrontées et de voir quelles sont les leçons apprises pour mieux réaliser les activités à venir », a-t-il expliqué.

A huit mois de la fin des projets, il a indiqué que la mise en œuvre était à 30% d’exécution physique et à 60% de décaissement. Par conséquent, il est urgent de trouver des solutions idoines pour rattraper le retard et atteindre les résultats escomptés.

Dr Moussa Dieng, spécialiste en santé à la Banque Mondiale a renchéri en expliquant que malgré les difficultés, le niveau de la mise en œuvre des projets est globalement satisfaisant. Néanmoins, au regard du délai de la clôture des projets, il y a nécessité de trouver des mécanismes afin d’accélérer la mise en œuvre.

« Maintenant, il faut que l’ensemble des acteurs puissent travailler en synergie afin de nous permettre qu’on puisse atteindre les objectifs du projet en fin juin 2024. Nous allons travailler avec l’ensemble des acteurs. La banque est là pour accompagner le processus mais il ne met pas en œuvre les activités. Nous sommes là et nous réitérons tout notre engagement à accompagner les autorités du ministère de la santé afin de réussir la mise en œuvre de ce projet », a-t-il souhaité.

Le budget alloué à la mise en œuvre des deux projets s’élève à 190 millions de dollars dont 110 millions de dollars pour le projet de renforcement des services de santé (PRSS) et 82 millions de dollars pour le projet de préparation de riposte au COVID-19 (PPR COVID-19). Aussi, la clôture du projet est prévue en juin 2024.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

