Floorball : Les doubles champions d’Afrique (homme, dames) pas reconnus au Burkina Faso

Le Burkina Faso, à travers l’Association burkindi de floorball, a remporté le titre de champion d’Afrique à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 16 au 17 octobre 2023. Cependant, ce titre, reconnu par la fédération internationale de floorball, n’est pas reconnu au Burkina Faso.

Les champions d’Afrique de floorball ont animé un point de presse pour demander au ministère en charge des sports de reconnaître ce titre et de les recevoir. Pour la première fois à la CAN de floorball, le Burkina Faso a réussi le doublé en remportant le championnat d’Afrique chez les hommes comme chez les dames.

Ce sacre du Burkina Faso à l’extérieur aurait dû réjouir tous les acteurs du sport, les autorités en charge du sport et unifier davantage le peuple burkinabè. Mais ce n’est pas le cas. Ce titre remporté par l’Association burkindi de floorball n’est pas reconnu par le ministère en charge des sports, selon Ali Bashenon, le président de l’Association burkindi de floorball.

C’est pourquoi, lors de la conférence de presse, ils ont plaidé pour que le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi intervienne pour que « les deux trophées de champions d’Afrique en floorball (dames et hommes) rapportés par la jeunesse burkinabè de l’ABF soient reconnus non seulement par la fédération de floorball et les pays africains mais aussi par les autorités ».

Conflit entre deux associations

En plus de cela, Ali Bachenon souhaite également que l’AG d’élection du bureau national de la Fédération nationale de floorball, tenue sans leur participation le 16 septembre 2023, ne soit pas validée. « Elle devrait être reportée au moins pour deux ans », estime le président de l’Association burkindi de floorball.

En effet, deux camps s’opposent dans le floorball burkinabè. Il y a celui porté par Ali Bashenon et celui qui a introduit le floorball au Burkina Faso en 1998. Il s’agit du Comité national provisoire de floorball et l’Association burkindi de floorball. Selon Aly Bashenon, l’autre camp, dont certains sont au ministère des sports, « a pour seule motivation la création et le contrôle total d’une fédération burkinabè de floorball ».

L’ABF travaille avec ses propres ressources

L’ABF et le CNPF avaient tous postulé pour participer à la CAN de floorball. Dans un contexte de conflits, la fédération internationale de floorball a proposé à l’ABF d’apporter une équipe masculine à la CAN et au CNPF une équipe féminine. « Le CNPF n’a pas respecté cet accord avec l’IFF. Comme le CNPF ne semblait pas se préparer pour la CAN, l’IFF a autorisé l’ABF à envoyer aussi une équipe dame en cas de forfait du CNPF », explique Aly Bashenon.

Le CNPF n’a pu envoyer d’équipe et c’est finalement l’ABF qui a représenté le Burkina Faso à la CAN. C’est au départ pour prendre part au tournoi que l’ABF a appris, selon Bashenon, qu’une assemblée générale pour la mise en place d’une fédération avait eu lieu le jour de la finale de la CAN de floorball, sans les membres de l’ABF.

L’ABF, sans autorisation du ministère en charge des sports, a pris en charge tous les frais de transport, d’hébergement, de primes, les maillots, etc. pour cette CAN alors que les membres du CNPF n’avaient pas ces moyens compte tenu du contexte national.

Depuis leur retour de la CAN 2023 de floorball, les champions d’Afrique n’ont pas été reçus par le ministère en charge des sports, comme c’est le cas avec tous ceux qui hissent le drapeau du Burkina Faso sur la scène internationale.

Le floorball a été introduit au Burkina Faso en 1998 par le Suédois Göran Björkdahl, membre de l’Association burkindi pour le développement du floorball.

