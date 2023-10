REMA 2023 : L’orphelinat Sainte Thérèse de Loumbila accueille le « village d’enfants »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la 6e édition des Rencontres Musicales Africaines (REMA), l’artiste Mawndoé a tenu un atelier de musique et de dessein avec les pensionnaires de l’orphelinat Sainte Thérèse de Loumbila ce samedi 21 octobre 2023.

La suite après cette publicité

Près de 1000 enfants réunis au sein du centre d’accueil des enfants en détresses Sainte Thérèse de Loumbila ce samedi autour de la musique, du dessin et autres. Le cadre, c’est le « Village d’enfants », un concept que les Rencontre Musicales Africaines (REMA) ont initié sous le leadership de Alif Naaba en collaboration avec l’artiste Mawndoé.

C’est une instance solennelle accordée à l’enfant qui fait partie désormais de l’agenda des REMA. « Les REMA, c’est une activité internationale qui a décidé d’ouvrir son cœur aux enfants. Pour cette année les REMA posent un cadre dénommé les REMA Villages d’enfants, ici à l’orphelinat de Loumbila pour donner le sourire aux enfants.

Près de 1000 enfants réunis, pour célébrer et chanter ensemble, nous sommes heureux parce que nous pensons que l’art doit être au service de tout le monde, aussi des enfants surtout en ces moments difficiles que connait notre pays », a laissé entendre Alif Naaba, le promoteur des REMA.

La sœur Cécille Dah, responsable de l’orphelinat Sainte Thérèse de Loumbila a traduit la gratitude du centre aux REMA et ses partenaires. « Les REMA, c’est un festival qui entre de plus en plus dans l’histoire de la culture burkinabè en se faisant remarquer comme un carrefour grandissant de la musique et des arts dans notre pays et même de toute l’Afrique. Pour nous accueillir, un relais des REMA dans notre centre sainte Thérèse est un grand honneur. Alif Naaba n’hésite jamais à nous impliquer dans ses projets et nous sommes bien privilégiés. Lui et ses amis sont toujours à nos cotés depuis bien longtemps », a-t-elle exprimé.

Alif Naaba a connu l’orphelinat par l’entremise de Mawndoé, et la responsable n’a pas manqué de le répéter en signe de reconnaissance à l’artiste. Et pour l’artiste Mawndoé c’est un engagement renouvelé qui date de 20 ans avec l’orphelinat pour le bonheur des enfants. En plus de l’animation musicale, les enfants ont été initiés au dessein.

Le promoteur des REMA entend dédier le village d’enfants à l’orphelinat de Loumbila sans discontinu. « Les REMA vont être toujours là. À partir de cette année, nous allons travailler à ce que Loumbila accueille chaque année les REMA Villages d’enfants. Nous allons faire de cela quelque chose de meilleur », a-t-il promis.

La 6e édition des Rencontres Musicales Africaines (REMA) se tiennent les 19, 20 et 21 octobre 2021 sous le signe de la résilience.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite