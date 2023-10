Burkina Faso : Le collectif des acteurs du secteur minier milite pour booster le secteur

publicite

Dans sa dynamique de redynamiser le secteur minier, le collectif des acteurs du secteur minier du Burkina a tenu une assemblée générale ce samedi 21 octobre 2023 à Ouagadougou. Plusieurs points étaient à l’ordre du jour de cette rencontre.

Suite aux manquements qu’a connu la mine de Niankorodougou, des acteurs du secteur minier ont jugé opportun de mettre en place une coalition pour prévenir ces incidents à l’avenir : Le collectif des acteurs du secteur minier du Burkina. Depuis sa création il y a quelques temps maintenant, ces acteurs qui ont décidé de prendre leur destin en main militent corps et âmes pour donner un nouveau souffle au secteur minier au Burkina Faso.

« Ce collectif vient parfaire les choses normales. Ce collectif aspire aux idéaux de la nouvelle transition. Et qui parle de la nouvelle transition parle de révolutionner le secteur minier, et je pense que depuis belle lurette, le boom minier que tout le monde connait est l’un des piliers de l’économie burkinabè. Je pense qu’il est temps que nous disons non à certaines dérives.

Que nous disons non que les ressources minières soient distribuées et accaparées par certains investisseurs. Ce collectif qui a vu le jour aura le privilège de dire haut et fort devant ces autorités, devant la Nation que réellement on a besoin d’une réforme », a indiqué Patrice Thiombiano, chargé à l’information du collectif.

Pour aller au bout de leurs idées, les membres du collectif se sont réunis dans la matinée du samedi 21 octobre 2023, où il a été question de mettre en place un bureau et aussi dégager des perspectives, pour impacter davantage sur le terrain. Par-là, des actions seront alors menées dans l’optique de booster le secteur minier au Burkina Faso, à écouter Amédé Sawadogo, président du collectif.

« Au niveau du secteur minier, notre apport sera de faire comprendre réellement le secteur minier dans son ensemble. En tant que des membres actifs sur le terrain, nous connaissons réellement les problématiques qui existent dans le secteur…

Entre les miniers et les mineurs il y a toujours eu des situations et que des communautés aussi en profitent d’une manière ou d’une autre pour faire des dérives, comment donc faire pour épargner ces dérives, comment faire pour avoir réellement une activité gagnant gagnant, seront notre champ de combat », a déballé Amédé Sawadogo.

Le collectif des acteurs du secteur minier du Burkina compte environ 400 membres, issus des différentes localités du pays. Leur principal objectif est entre autres de régulariser les tares que connait le secteur minier depuis belle lurette.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

