Burkina Faso : Les chauffeurs du corps diplomatique se dévoilent au public

A l’occasion de la deuxième édition de leur journée portes ouvertes, les membres de l’association des chauffeurs du corps diplomatique (ACCD) se sont réunis ce samedi 21 octobre 2023 pour échanger autour du thème « Contribution de l’ACCD pour une conduite plus sécurisée des cadres des ministères et des missions diplomatiques ».

« Prouver à nos patrons quel est notre rôle », a introduit Ibrahim Sako, secrétaire général de l’association des chauffeurs du corps diplomatique (ACCD) pour justifier la tenue de cette journée portes ouvertes.

Des présentations ont été faites sur les prérogatives des chauffeurs diplomatiques, qui se résument non seulement à la conduite des diplomates, mais aussi au respect de l’éthique et de la déontologie du chauffeur professionnel.

« Un chauffeur diplomatique, c’est quelqu’un qui a un très grand rôle. D’abord qui conduit le diplomate, et des fois des gens qui arrivent pour la première fois au pays qui sert de guide, qui sert de conseillers, qui sert même de sécurité et qui accompagne le diplomate dans l’exercice de sa fonction. Parce que nous sommes avec eux plus que même avec nos familles », a expliqué Ibrahim Sako, secrétaire général de l’association des chauffeurs du corps diplomatique (ACCD).

La journée portes ouvertes de l’association des chauffeurs du corps diplomatique est une initiative fortement appréciée par le ministère des transports et de la mobilité urbaine. Pour la secrétaire générale dudit ministère, Alice Ouédraogo, cette journée permettra aux participants de renforcer leur capacité sur les attributs du chauffeur.

Une chose qui va améliorer la sécurité routière et contribuera à atteindre l’idéal recherché qui est zéro goutte de sang sur la route. « Nous sommes engagés avec tous les acteurs qui se battent au quotidien pour améliorer la sécurité routière. Un chauffeur bien formé a une conduite sécurisée, et pour les hautes autorités qu’ils conduisent, ça rassure ces hautes personnalités mais également ça donne une belle image pour notre pays », a-t-elle soutenu.

En rappel, l’association des chauffeurs du corps diplomatique (ACCD) a été reconnue officiellement en 2017. C’est une association qui regroupe tous les chauffeurs diplomatiques, consulaires et les organisations internationales et inter africaines accréditées au Burkina Faso. Elle se veut apolitique non syndicale, laïque et à but non lucratif. Son objectif est de promouvoir la solidarité et la cohésion sociale entre ses membres dans le milieu diplomatique.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

