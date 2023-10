Téhéran offre 4 conteneurs de médicaments et produits alimentaires au peuple burkinabè

publicite

0 Partages Partager Twitter

(Ouagadougou, le 21 octobre 2023) Monsieur le Ministre délégué chargé de la Coopération régionale, Karamoko Jean Marie TRAORE, accompagné de Monsieur l’ambassadeur, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Issa BORO, et des représentants des départements de la Santé et de l’Action humanitaire, a procédé à la réception ce samedi 21 octobre 2023 à l’Aéroport international de Ouagadougou d’un don de médicaments et de produits alimentaires de quatre conteneurs de la République Islamique d’Iran.

La suite après cette publicité

Ce don qui intervient au lendemain de la tenue de la toute première commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République Islamique d’Iran, constitue le fruit des échanges entre les deux pays, et s’inscrit dans la dynamique de l’action humanitaire, et correspondant au besoin réel du pays, a indiqué Monsieur le Ministre délégué chargé de la Coopération régionale.

Aussi Monsieur le ministre a-t-il salué au nom du chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, les autorités de la République Islamique d’Iran pour ce geste qui s’inscrit dans la dynamique de la commission mixte.

Quant à l’Ambassadeur de la République Islamique d’Iran au Burkina, Monsieur Mojtaba FAGHINI , l’arrivée de ces produits constitue un tournant dans les relations entre les deux pays, et traduit l’engagement de leurs autorités pour le raffermissement des relations bilatérales.

De son coté, le représentant de Madame la ministre en charge de l’Action humanitaire, le Colonel Stéphane KAMBOU, Conseiller technique, a précisé que ces produits de la part du pays frère, la République Islamique d’Iran, viendront certainement « soulager la souffrance des personnes déplacées internes à travers le pays ». Du reste, Monsieur le Conseiller a souhaité que cette coopération se renforce davantage pour toucher d’autres domaines au bénéfice des deux peuples.

Source : DCRP/MAECR-BE

Écouter l’article

publicite