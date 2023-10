Fada : CIMAF et son grossiste champion Youmandia Wilfried Jean Marie THIOMBIANO volent au secours des personnes déplacées internes

publicite

0 Partages Partager Twitter

CIMAF et un de ses partenaires, natif de la région de l’Est, en la personne de Youmandia Wilfried Jean Marie THIOMBIANO, élu de la chambre de commerce et membre de la délégation spéciale régionale de l’est, sont allés au secours des personnes récemment déplacées à Fada N’Gourma en provenance de la commune de Yamba, éprouvées par des attaques terroristes. Ce sont entre autres des sacs de riz et de l’huile qui ont été distribués au profit de ces personnes déplacées internes, le vendredi 27 octobre 2023, au cours d’une cérémonie sobre mais riche en symbole. Cette cérémonie a été présidée par Toussaint Meda, Haut-Commissaire de la province du Gourma, représentant le gouverneur de la région de l’est, et a connu la présence des élus consulaires et des corps constitués de la région.

La suite après cette publicité

Youmandia Wilfried Jean Marie THIOMBIANO, élu de la chambre de commerce, membre de la délégation spéciale régionale de l’est et grossiste champion de CIMAF Burkina à l’est, a fait parler son cœur le vendredi 27 octobre 2023 à Fada N’Gourma, à travers une cérémonie de don de vivres. Ce don est composé de 100 sacs de 50kg de riz et de 100 bidons de 5 litres d’huile au profit des personnes déplacées internes de la ville de Fada N’Gourma.

Toussaint MEDA, Haut-Commissaire du Gourma, reconnait la situation difficile que traverse le pays et particulièrement la région de l’est. Cependant il reste très confiant quant à l’avenir : « Récemment nous avons connu un déplacement des populations de la commune de Yamba mais nous fondons l’espoir que ces personnes déplacées internes pourront très rapidement rejoindre leurs localités avec l’accompagnement des mesures sécuritaires ».

Il a par ailleurs souhaité que les uns et les autres emboitent le pas de ce généreux donateur et ses partenaires : « M. Youmandia Thiombiano, donateur du jour, loin d’être un richissime a juste décidé de ne pas rester indifférent face aux souffrances des autres mais aussi et surtout rappeler à chacun de nous qu’on peut soutenir son prochain à sa manière ».

Le représentant du gouverneur de la région de l’est à cette cérémonie, Toussaint MEDA, en appelle à un sursaut patriotique de tous et souhaite que de pareils actes louables se perpétuent au profit des personnes déplacées internes : « Au nom de monsieur le Gouverneur, je tiens à saluer cette belle initiative.

C’est une leçon de générosité, d’humanité, de patriotisme que nous pouvons tous suivre. C’est un appel que chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, quelle que soit la taille de notre contribution. Ensemble, montrons au monde que la solidarité est plus forte que la haine, que l’amour est plus puissant que la violence et que l’unité est la clé pour surmonter l’adversité ».

Youmandia Wilfried Jean Marie THIOMBIANO explique les motivations de ce don aux personnes déplacés internes : « en tant que fils de la région, je me sens obligé de venir en aide aux populations déplacées afin qu’elles se sentent à l’aise partout où elles seront dans ce pays et nous souhaitons que la paix revienne au Faso et que le prochain don se fasse dans leurs propres villages et au sein de leurs familles ».

En outre, M. Thiombiano « demande à tous et particulièrement à ses collègues de venir en aide à ces personnes en situation difficile ». Il n’oublie pas de « remercier chaleureusement son partenaire de tous les jours, à savoir CIMAF Burkina ».

Claude Kompaoré, directeur commercial et marketing de CIMAF, présent à cette cérémonie au nom de CIMAF Burkina confie : « Nous sommes là aujourd’hui ce matin pour soutenir et encourager les efforts de notre partenaire qui est un de nos grossistes champions qui opère dans la zone de l’est. Ce monsieur a pris l’initiative, fort du constat que la zone est une zone particulièrement touchée par le phénomène des personnes déplacées.

La région de l’est est l’une des régions les plus touchées par le terrorisme. M. Thiombiano a pris l’initiative modeste mais très forte en symbole et nous espérons que cela va faire tache d’encre pour les autres opérateurs économiques d’apporter leurs modestes contributions ». Et il justifie l’accompagnement de CIMAF à cette activité : « Nous, vendeurs de ciments comme on le dit, ce n’est pas notre rôle unique, notre rôle aussi c’est de vivre les préoccupations des populations auxquelles on s’adresse ».

Ces vivres ont été remis au service en charge de l’action humanitaire pour le partage. Et les bénéficiaires ne tarissent pas d’éloges et de reconnaissances à l’endroit de Youmandia Wilfried Jean Marie THIOMBIANO et son partenaire CIMAF Burkina pour ce don qui vient à point nommé et qui les soulagera énormément.

Amadou SOW

Correspondant de Burkina 24 à Fada N’Gourma

Écouter l’article

publicite