L’Union des jeunes panafricains réaffirme son soutien au Capitaine Ibrahim Traoré

À Ouagadougou, ce samedi 28 octobre 2023, les membres de l’Union des jeunes panafricains ont de nouveau sensibilisé leurs militants pour qu’ils souscrivent massivement au programme de l’actionnariat populaire. Aussi, ont-ils réagi sur le meeting suspendu du 31 octobre 2023. Ces jeunes souhaitent également que la durée de la transition soit prolongée.

Sur la question de la prolongation de la durée de la transition, le président de l’Union des jeunes panafricains, Ali Ouédraogo estime qu’au regard des actions qui sont engagées et des portions du territoire national encore entre les mains des forces du mal, il sied de laisser la transition de poursuivre ces actions.

« Vous savez aussi qu’on n’a pas totalement récupéré notre territoire national. C’est donc on trouve que c’est nécessaire que ça (la transition, ndlr) doit être prolongée », a-t-il commenté.

Concernant le meeting annulé du collectif des organisations de la société civile et syndicales, Ali Ouédraogo pense que dans le contexte actuel du pays, tous les fils et filles de la mère patrie doivent regarder dans la même direction. Également, il a félicité ces organisations pour leur décision de surseoir à leur meeting.

« Nous nous voulons, s’ils peuvent retourner en arrière et donner leurs salaires d’un pourcent que le gouvernement a voulu prélever pour l’effort de guerre. Mais je trouve que ce n’est pas tard s’ils veulent quand même donner leur 1% là maintenant pour l’effort de paix (…). Ce que je veux ajouter c’est quoi, on a remarqué qu’il y a une élite au Burkina Faso qui nous pose problème. Cette élite ce sont les intellectuels (…) ».

Ceux qui ont les Bac +20, Bac +30 , ce sont eux qui nous causent problème à l’heure actuelle. Et nous voulons que ça cesse. Ils n’ont qu’à faire preuve de patriotisme et laisser tout ce qu’ils sont en train de faire et accompagner notre président (Ibrahim Traoré) », a-t-il avancé.

Et renchérir : « il faut que ça cesse. Nous qui n’avons pas été à l’école, nous ne réagissons pas comme ça, ils n’ont qu’à revoir leur copie et comment ils vont nous aider à aider le président Ibrahim pour qu’il aille de l’avant pour que notre pays soit en paix ».

Sur l’actionnariat populaire, Barthélémy Zongo, vice-président de l’Union des jeunes panafricains a laissé entendre qu’il est difficile aujourd’hui de défier l’Occident sans faire le combat économique. « Voilà pourquoi à chaque fois, nous passons le message à nos militants à la base. Aujourd’hui c’était encore une occasion pour nous de les rappeler », a-t-il conclu.

