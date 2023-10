Conférence Africaine sur les technologies agricoles 2023 : A la recherche d’une thérapie pour une agriculture résiliente en Afrique

publicite

C’est parti depuis ce lundi 30 octobre 2023 à Nairobi dans la capitale Kenyane la conférence africaine sur les biotechnologies agricoles. Ce grand rendez-vous continental organisé par la Fondation Africaine pour les Technologies Agricoles (AATF) réunit les principales parties prenantes du secteur agricole, parmi lesquels la recherche et le monde universitaire, les décideurs politiques de haut niveau, le secteur privé et les agriculteurs. L’édition 2023 qui a choisi comme thème « la résilience agricole grâce à l’innovation » vise à présenter les technologies émergentes et les innovations, d’encourager le réseautage et de débloquer l’accès des technologies et leur mise en œuvre.

La sécurité alimentaire reste un sujet préoccupant en Afrique. Selon les projections du Programme alimentaire mondial sur l’état de la faim pour la période juin-décembre 2023, la sécurité alimentaire s’est considérablement dégradée dans au moins 22 pays en Afrique parmi lesquels le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, le Kenya. C’est dans un tel contexte que se tient l’African Conference on Agricultural Technologies (ACAT).

Dans son discours de bienvenu, le Directeur exécutif de AATF, Dr. Casinius KANGUIRE, a été formel. La dépendance à l’égard de l’agriculture pluviale couplée aux moyens conventionnels dont se servent encore les communautés agricoles africaines sont les causes de cette insécurité alimentaire. Ce type d’agriculture, selon lui, n’est pas viable à long terme compte tenu des effets du changement climatique, le manque de fiabilité des précipitations et la diminution de la qualité des sols.

Conséquence, le continent, bien qu’étant l’un des plus grands au monde demeure l’un des principaux importateurs de denrées alimentaires, au détriment de la qualité des soins de santé et de l’éducation.

« À ce jour, la conviction profonde de l’AATF quant à l’efficacité de la science, de la technologie et de l’innovation dans la chaîne de valeur agricole n’a jamais été mise en doute », a rappelé le Directeur exécutif de AATF dont l’institution ne cesse de plaider en faveur de l’utilisation de la technologie en tant qu’outil de transformation permettant d’améliorer la qualité de l’agriculture.

Cette conférence offre à l’Afrique une nouvelle occasion de réfléchir à la manière dont la productivité agricole peut être améliorée. « Le moment est venu de sortir des sentiers battus et, heureusement pour nous, nous n’inventons pas la roue. La plupart des technologies qui changent la donne et qui sont nécessaires pour transformer l’agriculture sur le long terme sont des technologies qui existent depuis plus d’une dizaine d’années ».

Cette édition qui coïncide avec le 20e anniversaire de AATF sera rythmé par des panels techniques interactifs, des tables rondes à huis-clos, des séances de démonstrations, etc. Du reste, les réflexions de cette première journée se sont portées sur le thème « Favoriser la résilience à l’échelle de l’exploitation agricole grâce aux innovations scientifiques et technologiques ». L’ouverture officielle de l’ACAT 2023 sera donnée mardi 31 octobre par le président Kenyan William Ruto.

Maxime KABORE

Envoyé spécial de Burkina 24

