Promotion culturelle : Bobo-Dioulasso se déporte à Ouagadougou !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le samedi 28 octobre 2023 a eu lieu la première édition du festival « an ka Bobo » à Ouagadougou. Un festival au cours duquel des festivaliers ont eu à déguster des mets locaux de la ville de Bobo-Dioulasso à travers une foire gastronomique et des expositions.

La suite après cette publicité

Le festival « an ka Bobo » en langue dioula qui veut dire « notre Bobo » est une tribune culturelle pour valoriser les produits de la région des Hauts-Bassins à Ouagadougou.

L’idée de cette initiative est née dans le but de créer un cadre récréatif pour réunir tous les fils et filles de la ville de Bobo-Dioulasso autour d’une activité culturelle et inviter toute personne qui aimerait découvrir les potentialités culturelles de Bobo-Dioulasso. C’est également faire valoir les produits de Bobo-Dioulasso dans les autres régions du Burkina Faso.

Pour le promoteur de ce festival, Honoré Bambara, c’est une manière de mettre en lumière les produits de la capitale culturelle du Burkina. « Pour moi Bobo est une ville magnifique. Et culturellement la ville de Bobo a produit des œuvres de belle facture pour ce pays. Du côté sportif je peux dire que Bobo est le berceau du football burkinabè. C’est pourquoi j’ai décidé d’organiser ce cadre de partage pour tout ressortissant de Bobo ou toute autre personne qui porte Bobo dans son cœur », a-t-il indiqué.

Sur le site du festival, une foire gastronomique, des stands d’expositions de divers produits naturels d’origine de la région des Hauts-bassins et bien d’autres régions ont été exposés au profit des festivaliers. Une nuit artistique a été également organisée pour boucler cette soirée avec des artistes venus de Bobo-Dioulasso.

Amidou OUEDRAOGO (stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite