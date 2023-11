Situation économique dans la zone UEMOA : Le Gouverneur de la BCEAO fait le point au Chef de l’Etat

publicite

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a accordé, ce vendredi 24 novembre 2023 en fin d’après-midi, une audience au Gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi BROU.

Le Gouverneur de la BCEAO a fait au Président de la Transition, le point de la situation économique et monétaire de la zone UEMOA. « Nous avons indiqué qu’au plan économique, la croissance reste solide et nous devrons finir l’année avec une croissance au-dessus de 5% et les perspectives pour 2024 sont encore meilleures », a soutenu Jean-Claude Kassi BROU.

Selon lui, les taux d’inflation qui constituaient une préoccupation lors de sa première visite en février dernier, se sont « bien améliorés ». «Au niveau du Burkina Faso, nous avons noté que la croissance économique, l’inflation et les agrégats sont bien orientés», a-t-il souligné.

Le Gouverneur de la BCEAO a aussi évoqué les sanctions de la CEDEAO qui impactent non seulement le pays concerné mais également et par ricochet, l’ensemble de la communauté ouest-africaine. « Nous souhaitons que les discussions en cours permettent le plus rapidement de passer ce cap pour que nous puissions continuer notre marche en avant », a déclaré Jean-Claude Kassi BROU.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

