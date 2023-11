Une journée portes ouvertes pour faire la lumière sur l’Institut des Hautes Études Internationales (INHEI) 

publicite

Le Bureau des élèves de l’Institut des Hautes Études Internationales (INHEI) a organisé ce vendredi 24 novembre 2023, une journée portes ouvertes autour du thème « Diplomatie publique et soft power : quelle approche dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire ? », au sein de l’école diplomatique à Loumbila.

La journée portes ouvertes voulue par les pensionnaires de l’Institut des Hautes Études Internationales (INHEI) se veut un cadre d’échange entre les auditeurs de l’Institut et des participants issus des écoles professionnelles, des universités, des ONG, des Administrations publiques et privées du Burkina Faso, autour d’importantes thématiques en lien avec la diplomatie.

Aussi, elle se tient dans l’objectif de faire la visibilité de cette école diplomatique qui a contribué à la formation de nombreux cadres du Ministère en charge des Affaires étrangères et de ceux issus d’autres administrations publiques ou privées, mais qui demeurent méconnus par le public burkinabè, selon Adama Sougournonma Sawadogo, élève conseiller des affaires étrangères, délégué des stagiaires de l’Institut des Hautes Études Internationales (INHEI).

« Habituellement, nous faisions ce qu’on appelle les 72 heures de l’élève diplomate qui se tient au ministère à Ouagadougou. Cette année, nous avons voulu faire autrement pour donner plus de visibilité à notre école qui est ici à Loumbila », informe-t-il.

Pour Amidou Soré, secrétaire général de la région du Plateau central représentant son gouverneur, le thème « Diplomatie publique et soft power : quelle approche dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire ? » est d’un intérêt certain.

En effet, dit-il, « porter la réflexion sur cette thématique au moment même où notre pays traverse une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent témoigne de l’engagement particulier des stagiaires diplomates à la recherche de solutions idoines au retour de la paix dans notre cher pays ».

Le Burkina Faso est dans une dynamique de diversification de ses partenariats. Pour le Docteur Poussi Sawadogo, directeur général de l’Institut des Hautes Études Internationales (INHEI), « tout citoyen doit être sensibilisé à comprendre la dynamique internationale, l’intérêt des autres pays vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis de notre développement et vis-à-vis de notre action politique. C’est une opportunité pour comprendre la diplomatie, l’internationale et de se faire comprendre par les autres et d’agir conséquemment », a-t-il laissé entendre.

Créé depuis 2008, l’Institut des Hautes Études Internationales assure la formation initiale et continue de nombreux cadres en Diplomatie et Relations internationales au profit des Administrations publiques et privées. Cette journée porte ouverte se tient entre communications, échanges, expositions , don de sang, etc.

