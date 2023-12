Situation des acrobaties et du non-respect des heures de circulation : La Police Municipale fait le point

publicite

0 Partages Partager Twitter

La police municipale a tenu un point de presse ce vendredi 8 décembre 2023 pour faire l’état des lieux sur la situation des acrobaties et sur le non-respect des heures de circulation des tricycles dans la commune de Ouagadougou.

La suite après cette publicité

La situation des acrobaties et le non-respect des heures de circulation des tricycles dans la ville de Ouagadougou sont passibles d’une amende de 6000 FCFA selon la loi. La police municipale a mené une opération le 26 novembre 2023 dans la ville de Ouagadougou plus précisément dans l’arrondissement 12 et a pu interpeler des usagers qui s’adonnaient à des acrobaties sur la voie publique. Une quinzaine d’engins ont été saisies, cette opération s’inscrit dans le cadre des missions de gestion de troubles à l’ordre public du groupement opérationnel mobile (GOM).

Selon Victor Bazié, directeur de la sécurité publique cette situation d’acrobaties sur les voies publiques est une question de sécurité publique. « C’est une préoccupation majeure pour la police municipale, puisque nos missions c’est la protection des biens et des personnes. Nous avons eu à mener 14 interventions par rapport à cette situation qui nous ont permis de mettre en fourrière à peu près 77 engins de janvier jusqu’à aujourd’hui » a-t-il déclaré.

En outre, au-delà de la sanction contraventionnelle, la pratique de l’acrobatie sur les voies publiques met en danger la vie des jeunes et celle d’autrui.

Conformément à l’article 512-5 de la loi N°2018-025/AN portant code pénal au Burkina Faso, la mise en danger de la personne d’autrui est le fait d’exposer, délibérément, autrui à la mort ou à des blessures. Et cela est puni par une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à cinq millions de francs CFA (5 000 000), selon Victor Bazié.

Par ailleurs, la question du non-respect des heures de circulation des tricycles dans la commune de Ouagadougou a été abordée. Et dans ce sens la police municipale a effectué une opération de contrôle ce jeudi 07 décembre 2023. Ladite opération a permis de saisir environ 150 tricycles à entendre la police municipale.

En rappel, les heures de circulation de ces engins à trois roues sont fixées de 05 heures du matin à 19 heures. Cette rencontre a également été une tribune pour sensibiliser la population sur les dangers des acrobaties sur les voies et les désagréments qu’occasionne le non-respect des heures de circulation des tricycles.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite