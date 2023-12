La 1re session du cadre de concertation des administrateurs des sociétés d’Etat et des établissements publics de prévoyance sociale (CCA-SE) officiellement lancée

Le ministère du développement industriel, du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises a procédé au lancement des activités de la 1re session du cadre de concertation des administrateurs des sociétés d’Etat et des établissements publics de prévoyance sociale (CCA-SE), le 12 décembre 2023 au Conseil Burkinabè des Chargeurs à Ouagadougou.

« Lancer le processus d’opérationnalisation du cadre de concertation des administrateurs des sociétés d’État et des Établissements publics de prévoyance sociale », tel est l’objectif général de la 1re session du cadre de concertation des administrateurs des sociétés d’Etat et des établissements publics de prévoyance sociale (CCA-SE).

Mis en place depuis 2021, le processus d’opérationnalisation du CCA-SE, à travers cette présente session, va permettre aux membres de s’approprier les textes de la création dudit cadre, de le doter des organes de pilotage à travers l’élection des membres du comité exécutif, d’examiner et adopter le projet de programme d’activités 2024, d’examiner et d’adopter le projet de budget 2024.

En effet, le lancement de la session du CCA-SE va favoriser un partage d’expériences et une promotion des bonnes pratiques de gouvernance pour une amélioration continue du dispositif de gouvernance et de gestion des administrateurs des sociétés d’État et des Établissements publics de prévoyance sociale.

A en croire Fidèle Ilboudo, secrétaire général du ministère en charge du développement industriel, le CCA-SE permettra aux administrateurs qui représente l’Etat dans les conseils d’administrations de réussir leur participation qui stimule la performance des entités où ils siègent.

« Ce cadre de concertation des administrateurs des sociétés d’État et des Établissements publics de prévoyance sociale vise à créer une tribune d’émulation, de partage de bonnes pratiques, de réseautage, et aussi de partage d’information utile », a-t-il précisé.

En rappel, le comité exécutif de ce cadre de concertation sera constitué de cinq membres avec à la tête un président.

Amidou OUEDRAOGO & Phalek PARDEVAN (stagiaires)

Burkina 24

