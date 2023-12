Ministère en charge du commerce : 115 récipiendaires décorés pour services rendus à la nation

publicite

Le Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises a procédé le jeudi 21 décembre à la décoration de 115 acteurs de son département relevant de la région du centre.

115 récipiendaires issus de l’administration publique, des sociétés d’État et du secteur privé ont été décorés dans l’Ordre de l’Étalon du mérite burkinabè, du commerce, de l’industrie et du développement rural, le jeudi 21 décembre 2023, à Ouagadougou.

Pour le représentant des récipiendaires, Mahamadi Ouédraogo, « ces distinctions ne sont pas seulement le couronnement de nos luttes quotidiennes, elles sont plutôt une invite à plus d’actes d’abnégation au travail, de sacrifices, d’esprit d’entreprise, de cohésion et de solidarité nationale pour un meilleur devenir de notre chère patrie, le Burkina Faso ».

Le Ministre du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, Serge Gnaniodem Poda pour sa part, a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance à ces hommes et femmes qui ont su faire preuve d’engagement constant et de sacrifice au profit de l’intérêt général.

Par ailleurs, le ministre a tenu à féliciter les récipiendaires et rappeler que ces distinctions reçues sont une invite à maintenir le cap et à redoubler d’efforts pour repousser continuellement les limites de leur performance.

En rappel, cette cérémonie de distinction fait suite à la décoration de 79 autres, le 11 décembre dans les douze 12 autres régions du Burkina Faso. Au titre des décorations de l’année 2023, ce sont 194 personnes qui ont reçu des distinctions au Ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

