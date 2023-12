Burkina Faso : 175 récipiendaires décorés au compte du ministère en charge de la santé

publicite

Dr Robert Kargougou, ministre de la santé et de l’hygiène publique a présidé la cérémonie de décoration des acteurs de la santé ce vendredi 22 décembre 2023. Au total, 175 agents ont été distingués pour services rendus à la nation. La cérémonie s’est tenue dans le cadre de la commémoration en différé du 11 décembre 2023.

175 agents du ministère de la Santé, venus de toutes les régions du pays ont été distingués à l’occasion d’une cérémonie de décoration tenue sous la présidence du premier responsable du département.

Parmi ces récipiendaires, plus d’une centaine a reçu des médailles de Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Santé et de l’Action Sociale avec agrafe santé, 8 ont été faits Ordre de l’Etalon et 6 dans l’Ordre du mérite burkinabè.

Selon le ministre en charge de la santé, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, à travers ces reconnaissances, c’est tout le système sanitaire qui est valorisé. « Les distinctions honorifiques doivent être perçues comme le résultat du don de soi et du dévouement au travail pour offrir des soins de qualité », a-t-il déclaré.

Rebecca Ibrango, élevée au grade de Chevalier de l’ordre du mérite de la santé et de l’action sociale avec agrafe santé s’est dite reconnaissante envers la Nation. « Ce matin, je suis très heureuse d’avoir été reconnue par la nation et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu qui a permis cela. Je voudrais dédier cette médaille à mes supérieurs hiérarchiques, à l’ensemble du personnel, à toute ma famille et ceux qui m’ont accompagnée durant toutes ces années de service ».

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

