Musique : L’artiste Mamadou Siliga signe son 4e album « Identité »

L’évangéliste Mamadou Siliga alias Judes a procédé à la dédicace de son nouvel album « Identité », le vendredi 22 décembre 2023 à Ouagadougou. Riche de 10 titres, l’album est le 4e de sa discographie.

En 2015, il venait de marquer son entrée dans l’arène musicale avec l’album « Gandaogo ». S’en est suivi l’album « Gnanbra Gnanbamin Sa » en 2016, et « Julde en Nabi Issa » en 2018. Avec cette discographie garnie, l’artiste revient plein d’énergie avec son 4e opus, baptisé « Identité ». Fort de 10 titres savamment concoctés, l’artiste aborde une panoplie de titres dans son œuvre.

Avec le titre « A Zezi la lafi rogo », il invite tous ceux qui se dirigent vers les marabouts pour trouver solution à leurs problèmes de rebrousser chemin, et se confier à Dieu, car il détient la solution.

« Faut pas t’inquiéter », un autre titre de l’album. Avec cette sortie, l’artiste fait un clin d’œil au Burkina Faso, qui traverse une période difficile. « Le Burkina Faso est en crise actuellement, ce titre est un espoir pour tous, et un appel à garder confiance en Dieu car il agira », a lancé l’artiste, fervent défenseur du consommons local.

Cette dédicace a connu comme parrain le révérend Emmanuel Kiemtoré. Pour sa part, il a invité tout un chacun à consommer l’album sans modération. « Par ma présence, c’est encourager l’artiste et encourager toute œuvre de cette catégorie, parce qu’aujourd’hui, le mot d’ordre que nous suivons c’est de produire et de consommer local. Nous devons les encourager pour qu’ils fassent mieux… Nous prions tous pour le pays, qu’il y ait la paix et que les choses reprennent de plus belle », a laissé entendre Emmanuel Kiemtoré.

L’album « Identité » est disponible sur le marché au prix unitaire de 5.000 FCFA. Des actions de promotion de l’œuvre verront le jour très prochainement.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

