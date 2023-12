Brevet supérieur de qualification de Gendarmerie : 395 récipiendaires constituent la 23e promotion

publicite

La 23e promotion des stagiaires du Brevet supérieur de qualification de Gendarmerie (BSQG) a officiellement achevé sa formation le vendredi 22 décembre 2023 au Centre national de qualification des Sous-officiers de la Gendarmerie (CNQSOG) à Bobo-Dioulasso. Cet événement marquant a réuni 395 stagiaires, dont 26 femmes, qui sont entrés en formation depuis le 23 juillet 2023.

La cérémonie de clôture s’est déroulée avec solennité et a été marquée par la présence de nombreux invités d’honneur, dont des officiers de haut rang de la Gendarmerie nationale et des autres corps de l’armée. Le commandant du CNQSOG, le Chef d’escadron Emile Soudré, a exprimé sa fierté envers les stagiaires pour leur dévouement et leur engagement tout au long de leur formation.

Dans son discours, le Chef d’escadron Emile Soudré a souligné l’importance de cette formation et l’impact qu’elle aura sur la carrière des nouveaux sous-officiers. « Les stagiaires ont bénéficié d’une formation militaire générale axée sur les modules de formation au combat, ainsi que l’entraînement physique. Une formation professionnelle et juridique reposant sur des modules spécifiques. Et l’organisation de conférences, portant sur diverses thématiques« , a indiqué le chef d’escadron, Emile Soudré.

Il a par ailleurs insisté sur l’importance du respect des valeurs républicaines et du devoir de servir et de protéger la population. Il a également rappelé aux impétrants l’importance de rester vigilants et prêts à défendre les intérêts de la nation surtout en ces moments où le pays fait face au terrorisme.

Le représentant des récipiendaires, Alpha Ouattara a pris la parole et a exprimé sa gratitude envers les formateurs et les officiers qui les ont encadrés tout au long de leur formation. Il a souligné l’importance de l’esprit d’équipe et de la solidarité qui ont été développés au sein de la promotion. Les impétrants ont célébré leur réussite avec leurs proches. Ils se sont dit prêts à relever les défis auxquels ils seront confrontés dans leur future carrière.

La cérémonie a été marquée par la remise des certificats de fin de stage aux impétrants. Les 10 premiers stagiaires dans le classement ont reçu les premiers certificats avec fierté, symboles de leur réussite. Les autorités ont salué leur performance et ont encouragé les nouveaux sous-officiers à continuer à se former et à se perfectionner.

Selon le Chef d’escadron Emile Soudré, ces stagiaires sont désormais aptes à occuper des fonctions de commandants de Brigades. Ils sont également aptes à conduire plusieurs autres commandements au sein de la Gendarmerie nationale.

Cette promotion marque une étape importante dans la carrière de ces impétrants. Ils ont maintenant acquis les compétences et les connaissances nécessaires pour servir et protéger la population avec dévouement et professionnalisme.

